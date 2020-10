Les parcours concernés par la prochaine coupe d'Afrique des nations de cyclisme, prévue en octobre 2021 à Oran, ont été arrêtés. Ils seront les mêmes qui abriteront les courses de cette discipline lors des Jeux méditerranéens (JM) que la capitale de l'Ouest accueillera lors de l'été 2022, a-t-on appris auprès de la ligue de wilaya. À cet effet, la 5e ligne périphérique reliant Belgaïd à El Kerma (Est d'Oran) sur une distance de 21 kilomètres sera le théâtre de la course du contre-la-montre, a indiqué, à l'APS, le président de la Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou. Quant à la course sur route, les cyclistes vont sillonner les villes d'Oran, le point de départ et d'arrivée, Oued Tlélat, Sig, Mers El Hadjadj et Arzew, a détaillé le même responsable. S'agissant du circuit fermé, les participants seront conviés à faire une boucle de 4 kilomètres entre l'hôtel «Méridien» et l'hôtel «Sheraton», ajoute-t-on de même source, rappelant au passage que cette compétition était prévue pour le mois d'octobre en cours avant qu'elle ne soit décalée en raison de la pandémie de coronavirus. Assurant que toutes les dispositions ont été prises pour le succès de la compétition, le président de la Ligue oranaise de cyclisme a estimé, en outre, que le déroulement dans cette wilaya de la coupe d'Afrique des nations de la discipline sera «une répétition générale pour les épreuves de la petite reine» avant les JM qui sont programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. «Ce sera l'occasion pour les organisateurs de l'évènement méditerranéen, dont je fais partie, de tirer de précieux enseignements pour que tout soit fin prêt lors de ce rendez-vous», a-t-il encore dit. La coupe d'Afrique des nations de cyclisme a été, d'ailleurs, parmi les dossiers évoqués récemment lors d'une réunion ayant regroupé à Oran les responsables du comité d'organisation des JM, une délégation du Comité olympique et sportif algérien, à sa tête son nouveau président, Abderrahmane Hamad, et le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheïreddine Barbari, rappelle-t-on.