Jamais deux sans trois ! C’est la troisième rencontre sans le moindre but ce 29 juin pour la deuxième journée de la phase de poules de la CAN-2019, qui se déroule en Egypte jusqu’au 19 juillet prochain. Peu d’occasions, peu d’engagement et peu d’envie de la part des deux équipes en ce début de match au rythme faible. La Guinée-Bissau se crée la première occasion de la rencontre à la 18’ avec Mané, qui déclenche une belle frappe non cadrée qui passe à côté du but de Fabien Farnolle. Favorite compte tenu de sa dernière prestation contre le Ghana (2-2), l’équipe béninoise a dominé la rencontre. Mais les hommes de Michel Dussuyer n’ont pas réussi à trouver la faille face une défense vigilante des Djurtus. Mounié a manqué l’occasion d’ouvrir le score à la 36’ sur une belle frappe détournée par le gardien des Lycaons, Jonas Mendes. Ce match, qui ne restera pas dans les annales, s’achève sur un 0-0 au bout de 45 minutes. Au retour des vestiaires, l’engagement physique est plus important mais insuffisant pour créer de vraies occasions. Contrairement à son premier match, le Bénin a du mal à s’imposer contre une équipe adverse plus faible, qui a perdu son premier match contre le Cameroun (2-0). La rencontre se termine comme elle a commencé, sur un 0-0. Ce résultat n’arrange personne. Deuxième à égalité avec le Ghana, le Bénin devra aller chercher sa qualification lors de son dernier match contre le Cameroun, champion en titre et premier du groupe F. De son côté, la Guinée-Bissau affrontera le Ghana.