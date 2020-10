Le sélectionneur de l'Equipe nationale A de football, Djamel Belmadi, le capitaine des Verts, Ryad Mahrez, et son compatriote Sofiane Feghouli ont fait quelques déclarations à la chaîne TV de la FAF, au profit des 14 joueurs binationaux qui viennent de rejoindre le stage de la sélection algérienne U20 au Centre technique de Sidi Moussa dans le cadre de la préparation du tournoi de l'Union nord-africaine de football (Unaf) en Tunisie, qualificatif à la CAN-2021 de la catégorie. Djamel Belmadi a déclaré: «J'espère que vous êtes bien et que vous êtes bien arrivé chez vous en Algérie, au centre de Sidi Moussa. Notre maison à nous et à vous pour nos rassemblements. Faites-en votre demeure de rassemblement entre vous. Je suis heureux de vous voir tous à Sidi Moussa avec ces survêtements avec l'emblème de la sélection nationale de notre pays.» Le sélectionneur des Verts, champions d'Afrique en titre, ajoute: «Je vous dis toute la fierté que je ressens de voir cette jeunesse que je connais bien, moi, qui ait fait le Centre de formation en France et notamment au PSG. Je sais que ce n'est pas évident de rejoindre la sélection algérienne et toutes mes félicitations pour cette décision.» Belmadi se déclare «heureux et content de vous voir revêtir cet écusson de l'Equipe nationale de votre pays faisant la fierté de vos familles et parents de vous voir très fiers». «J'espère que vous représenterez le pays au plus haut niveau pour la CAN-2021 et que vous y participerez et surtout vous performer qui est le but principal à attendre dans votre travail et votre profession», espère Belmadi. Et de conclure: «Je vous souhaite bon courage et la bienvenue en espérant que vous réaliserez des succès tout en rejoignant la sélection A, votre objectif.» De son côté, le capitaine Ryad Mahrez déclare dans son message aux jeunes: «J'ai vu quelques vidéos en constatant cette chose bizarre de voir la jeunesse que vous êtes à Alger. Soyez fiers de porter ce maillot. Vous savez bien que nos parents sont très fiers de nous voir jouer pour le bled. Je suis heureux et je souhaite que vous reprendriez le flambeau comme nous l'avons fait avec la sélection nationale.» Quant à Sofiane Feghouli, il s'adresse à ces jeunes expatriés en indiquant: «Félicitations à ceux qui honorent leur première convocation. Vous êtes l'avenir de l'Equipe nationale, dont vous êtes également les héritiers. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès vous qui êtes algériens à part entière. J'espère que vous représentez bien le pays pour la CAN et pourquoi pas participer à un Mondial. Au plaisir de vous voir et vous rencontrer. On est bien là pour vous et derrière vous.» Et la Fédération algérienne de football précise sur son site officiel que «ces déclarations ont ému les joueurs, surtout qu'ils ont eu à les découvrir dans les vestiaires juste avant le coup d'envoi de la rencontre qu'ils ont disputée ce vendredi 23 octobre 2020 face au MC Alger (3 à 3) à l'ISHRA d'Aïn Benian».