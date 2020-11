Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Chafik Ameur, a indiqué samedi que le désormais ex-entraîneur de la JS Kablie, Yamen Zelfani, n'est pas titulaire d'un certificat d'entraîneur «CAF A», et ne pouvait, donc, pas exercer ses fonctions sur le banc de la JSK cette saison, conformément aux règlements de la DTN en vigueur depuis 3 ans. Dans une déclaration à l'APS, Ameur Chafik s'est étonné de la poursuite du «feuilleton» de l'affaire de Zelfani depuis la saison écoulée, bien que les règles soient claires à ce sujet. «Depuis notre arrivée à la tête de la DTN, il y a 3 ans, les entraîneurs activant en Ligue professionnelle doivent être titulaires du diplôme CAF A, pour obtenir une licence qui leur permet d'exercer», a-t-il déclaré. «Lors de la saison écoulée Zelfani avait fourni le diplôme CAF B, en contradiction avec les règlements en vigueur.

Cette saison son dossier comportait une attestation du directeur technique national tunisien, assurant que Zelfani est diplômé universitaire, à savoir, un magistère en éducation physique et sportive», a-t-il ajouté.

Avant son arrivée à la tête de la barre technique de la JSK, Zelfani avait drivé le club de Dhofar d'Oman et El-Marreikh du Soudan. «Il y a une loi en vigueur entre les Fédérations nationales, fondée sur la reconnaissance du certificat fédéral, parce que un diplôme universitaire est destiné à l'enseignement universitaire et non d'entraîner. Ce diplôme universitaire ne lui permet donc pas d'obtenir une licence d'entraîneur dans le championnat d'Algérie», a expliqué le DTN. Avant de poursuivre: «Chaque Fédération nationale a ses propres lois, parce qu'il n'existe pas de loi uniforme de la part de la Confédération africaine en ce qui concerne les certificats requis pour les entraîneurs des clubs professionnels. Par exemple, dans le championnat soudanais, les entraîneurs titulaires d'une licence CAF B peuvent travailler normalement.» La JS Kabylie avait recruté Zelfani en janvier 2020 pour un contrat de trois saisons, en remplacement du technicien français, Hubert Velud, avant que la DTN de la FAF ne bloque sa qualification. Lors de la première journée du championnat d'Algérie de football, Ligue 1, disputée vendredi et samedi, la JS Kabylie a fait match nul face au CA Bordj Bou Arréridj (0-0).