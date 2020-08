Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a adressé un lettre de félicitations aux dirigeants du CR Belouizdad après la consécration de leur équipe en tant que championne d’Algérie 2019-2020. Qualifiant ce titre de «mérité», Chorfa a rappelé que l’équipe belouizdadie a donné l’exemple d’une union de tout le monde, dirigeants, différents staffs et supporters, qui a fini par être fructueuse. « Je profite de cette occasion pour vous réitérer notre soutien pour aller encore de l’avant et réaliser d’autres succès à l’avenir », a écrit Chorfa dans la lettre adressée à Charaf Edine Amara, président du conseil d’administration de la SSPA/CRB et P-DG du groupe Madar-Holding.