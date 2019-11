L’Equipe nationale algérienne de football, qui se trouve à pied d’œuvre dans la capitale botswanaise, Gaborone, depuis vendredi soir, a effectué, sur place, son premier galop d’entraînement, hier. La dernière séance d’entraînement est prévue aujourd’hui à l’heure du match (20h heure algérienne) sur la pelouse du National Stadium, où aura lieu la rencontre face au Botswana demain. Cette rencontre, qui rentre dans le cadre de la seconde journée du groupe H des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2021) sera dirigée par l’arbitre ougandais Ali Sabila Chelanget, qui sera assisté de ses compatriotes Lee Okello et Isa Masembé.

Le quatrième arbitre sera également ougandais, en l’occurrence William Oloya, alors que le commissaire au match sera l’Angolais Inacio Manuel Candido. Ainsi, et pour bien préparer son groupe pour ce premier déplacement des champions d’Afrique depuis leur consécration continentale en juillet dernier en Egypte, Djamel Belmadi et ses joueurs ont effectué donc une première séance d’entraînement, hier, consacrée aux soins et à la récupération, alors qu’une séance vidéo est programmée avant le départ pour l’entraînement prévu dans l’après-midi. C’est ce soir, lors de la dernière séance d’entraînement que Belmadi effectuera avec ses joueurs les derniers réglages. Et là, il est important de rappeler que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n’a pas caché son inquiétude par rapport à l’état de la pelouse du stade de Gaborone : « Selon des échos que j’ai eus du Zimbabwe, l’état du terrain est catastrophique et cela risque certainement d’influer sur la façon d’évoluer de l’Equipe nationale. » Mais, justement, à propos du nul qui a sanctionné le match du Botswana et de la Zambie à Harare, vendredi soir, Belmadi a estimé : « C’est un bon résultat pour notre adversaire, prendre un point à l’extérieur c’est toujours une bonne chose. Je ne suis pas surpris, c’est une équipe qui défend assez bien et qui encaisse peu de buts. » Concernant ce match contre le Botswana, Djamel Belmadi annonce comme à ses habitudes de « gagneur » qu’ « on ira au Botswana pour gagner ». Avant d’ajouter : « Nous allons devoir jouer autrement. On m’a certifié que le terrain est injouable et cette partie est déjà pour le Botswana, on va donc jouer différemment dans la perspective de ramener les trois points », précise le sélectionneur des Verts, champions d’Afrique.

Les Verts ont montré, jusque-là, qu’ils sont capables de battre n’importe quelle équipe en dehors de leur base.

La dernière victoire, bien qu’en amical, contre la Colombie, en est la meilleure preuve, sans revenir aux qualifications et à la phase finale de la dernière CAN. Ce qui fait que les fans des Verts ne doutent plus d’un bon résultat de leur équipe à l’extérieur du pays. Ce qui a changé dans la sélection algérienne qui est devenue « insensible » et plutôt conquérante à évoluer à l’extérieur bien à l’aise est expliqué, en partie, par le sélectionneur des Verts, lui-même. Il a déclaré après la rencontre face à la Zambie jeudi dernier que « voir Bounedjah courir 90 minutes avec l’envie de marquer prouve que l’équipe est portée vers l’offensive. On a une équipe joueuse», fait-il remarquer, avant de poursuivre que « c’est ce qui nous faisait défaut par le passé puisqu’on n’était pas assez équilibré et organisé ». Ceci, sans oublier que l’état d’esprit des joueurs a également changé avec Belmadi en qualité de coach puisqu’on remarque cette solidarité remarquable des joueurs.

Autrement dit, « un pour tous et tous pour un ». Les Verts attaquent et défendent ensemble. Et cela faisait également défaut aux joueurs de la sélection nationale qui a complètement changé avec le nouvel état d’esprit inculqué par Belmadi aux Verts et qui l’ont très bien, non seulement adopté, mais appliqué à la lettre.

Les résultats parlent d’eux-mêmes sur la très bonne évolution de la sélection nationale qui reste invincible depuis 17 matchs.