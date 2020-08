Le président du conseil d'administration du MC Alger, Abdennacer Almas, se trouve confronté à un grand problème en matière de recrutement durant cette période du mercato d'été. En effet, les responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club algérois, ont demandé aux responsables de la SSPA/MCA de réduire au maximum les frais de recrutement.

Après avoir promu quelques jeunes joueurs, tout en engageant également quelques jeunes, le staff technique des Verts, dirigé par Nabil Neghiz, demande en renfort des joueurs chevronnés, afin d'assurer les objectifs prévus la saison prochaine d'autant qu'il faut miser sur le cham-pionnat, la coupe d'Algérie et surtout la Ligue des champions. Avant d'évoquer l'engagement de nouveaux joueurs chevronnés, le président du conseil d'administration du MCA doit d'abord négocier avec deux anciens joueurs, en fin de contrat pour une prolongation de leurs contrats, et ensuite, discuter

avec d'autres anciens joueurs libérés qui demandent des indemnités de départ.

Ainsi, et après que Neghiz ait décidé de repêcher Hachoud et Derrardja qui étaient mis sur la liste des libérables, les dirigeants vont négocier avec ces deux éléments. Aux dernières nouvelles et compte tenu des restrictions budgétaires de la Sonatrach, Almas compte proposer aux joueurs moins que pour les deux joueurs de l'équipe que sont Hachoud et Derrardja. Reste à savoir si les deux anciens Vert et Rouge feront des concessions et accepteront donc la baisse de leurs salaires respectifs? Cela se passe au moment où ces deux joueurs sont sollicités par d'autres clubs et en particulier le MC Oran avec le nouveau président, Mehiaoui.

D'autre part et après avoir décidé de résilier les contrats des joueurs ayant été libérés, Almas se trouve devant la problématique d'assurer les indemnités de départ de ces joueurs, qui les réclament justement.

Là, il est utile de noter que ces joueurs sont détenteurs de contrats bien solides et veulent donc toucher leur argent en totalité. Enfin et pour évoquer

le recrutement des joueurs chevronnés, pour le moment, la priorité pour Almas est de négocier avec l'ancien joueur du Paradou AC, Benkhelifa. Les responsables du Paradou ont bien accepté de «vendre» leur joueur, mais leurs homologues du MCA n'ont pas encore fait des propositions claires pour ce faire. Avec cette hésitation, l'USM Alger, club rival du MCA, a profité de l'occasion pour négocier également avec le milieu de terrain du PAC. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une rude concurrence entre Mouloudéens et Usmistes pour s'assurer les services de Benkhelifa.

D'ailleurs, il est très important de noter que les responsables du Paradou ont fait connaître leurs prétentions; il s'agit de3 milliards pour la saison prochaine et un pourcentage à la revente, en cas de transfert du joueur en question. Almas pourrait-il donc assurer une telle somme pour avoir ce bon milieu de terrain?