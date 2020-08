L’Union des Fédérations africaines de karaté-do (UFAK) a décidé d’élargir aux entraîneurs des jeunes catégories et aux athlètes d’élite les deux formations en ligne, qu’elle compte proposer à partir de la mi-août courant, a-t-on appris ven-dredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAK). « La première formation est prévue les 15 et 16 août et la seconde les 22 et 23 du même mois », a précisé l’instance fédérale dans un bref communiqué. Initialement, ces deux formations étaient destinées uniquement aux arbitres d’élite et aux directeurs techniques nationaux (DTN), mais l’UFAK a finalement décidé d’en faire profiter un plus large éventail. Ces formations seront entièrement gratuites, et pour l’ensemble des candidats.