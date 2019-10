Leicester a étrillé Southampton 9-0 vendredi, battant le record de la plus large victoire à l’extérieur en championnat d’Angleterre, un succès qui les propulse provisoirement à la deuxième place de Premier League. Avec des triplés d’Ayoze Pérez (19e, 39e, 59e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 90e+2) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Youri Tielemans (17e) et James Maddison (85e), les Foxes se hissent provisoirement à la deuxième place avec 20 points à cinq points de l’intouchable leader Liverpool qui reçoit Tottenham aujourd’hui.