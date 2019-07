La direction du MC Oran peine à lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet le club. « Nous avons des dettes à régler envers d’anciens joueurs qui ont déposé des plaintes au niveau de la Commission de règlement des litiges (CRL), ce qui nous a davantage compliqué les affaires en matière de recrutement », a déclaré à l’APS, Cherif El Ouezzani. « Nous avons encore une fois eu recours au wali d’Oran pour nous aider à régler ce pertinent problème afin de qualifier nos nouvelles recrues au nombre de douze. Nous avons reçu des engagements de sa part pour le faire prochainement », a-t-il ajouté. Trois anciens joueurs du MCO (Ferrahi, Bourzama et Belabes) ont eu gain de cause suite aux plaintes déposées auprès de la CRL réclamant le paiement de plusieurs salaires du temps de l’ex-président du club oranais, Ahmed Belhadj. D’autres joueurs de l’effectif de la saison passée, à l’image de Boudebouda, revendiquent également la régularisation de leur situation financière, a encore précisé CEO. Ces affaires ont mis dans la difficulté la nouvelle direction qui a réussi néanmoins à s’acquitter des frais d’engagement pour participer à la prochaine édition du championnat de la Ligue 1 et qui s’élèvent à plus de 3 millions de dinars.