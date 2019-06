Le deuxième match de ce groupe « B » de la CAN 2019 est prévu ce dimanche entre la Guinée et l’invité-surprise de cette compétition, Madagascar. Le match est fixé à 23h00 au stade d’Alexandrie. Les joueurs de la Guinée ne doivent vraiment pas avoir de problème pour passer l’écueil de ce nouveau venu à la CAN, la modeste sélection du pays du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. En effet, la Guinée possède une équipe qui a un vainqueur de Ligue des Champions dans ses rangs. Si le milieu de terrain de Liverpool Naby Keita est la star de cette formation guinéenne, plusieurs autres joueurs des cinq grands championnats européens sont présents pour défendre les couleurs rouge, jaune et vert. Ces joueurs n’ont donc qu’à confirmer ce soir leur très bon parcours des éliminatoires de cette CAN 2019. Les joueurs de la Guinée sont sortis en qualifications de la CAN 2019 à la première place du groupe H. Et cela s’est passé devant la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine et le Rwanda.

Ainsi, ce soir, le sélectionneur belge Paul Put peut compter sur plusieurs talents : en plus de l’ancien milieu de Liepzig, l’équipe comporte aussi Ibrahima Traoré, ailier du Borussia Monchengladbach, ou encore François Kamana, attaquant des Girondins de Bordeaux. La sélection du Syli national contient aussi une dizaine de joueurs jouant actuellement ou ayant joué en France, comme le défenseur central Simon Falette (E. Francfort, passé par Metz) ou encore l’attaquant de l’AJ Auxerre Mohamed-Lamine Yattara.

Novices Malgaches mais…

Face aux redoutables joueurs guinéens, on retrouve de modestes malgaches manquant remarquablement d’expérience dans ce genre de compétition. En effet, il s’agit de la première coupe d’Afrique des nations pour cette île au sud-est du continent africain.

L’entraîneur malgache Franck Rajaonarisamba a réussi un exploit inédit dans l’histoire de cette sélection durant les matchs des éliminatoires de cette CAN 2019. Elle finit les éliminatoires de la CAN, deuxième derrière le Sénégal et devant le Soudan et la Guinée équatoriale, qu’elle a battue lors des deux rencontres qui les ont opposées. :En plus d’avoir un effectif capable de rivaliser avec pas mal de nations présentes dans la compétition, la sélection malgache a reçu un soutien de taille : celui de Jérémy Morel, défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui va disputer ses premières rencontres officielles avec les Zébus. Il y a également d’autres joueurs ayant évolué en France, comme le défenseur du Minnesota United Romain Métanire, passé par le Stade de Reims, ou encore l’attaquant vedette de cette équipe Faneva Andriatsima, aujourd’hui au Clermont Foot.