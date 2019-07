Contrat rempli pour la Guinée, victorieuse sans problème du Burundi (2-0), qui, avec 4 points, peut espérer atteindre les 8es de finale. L’exclusion de Nduwarugira, avant le quart d’heure de jeu, a grandement facilité la tâche des Guinéens. Sans vraiment produire de jeu, et face à une défense du Burundi très regroupée, le Sily national a fait l’essentiel avec deux buts qui assomment complètement les Hirondelles. Le Burundi perd alors tout espoir de remporter le moindre point dans la première CAN de son histoire. La Guinée n’a pas réussi à soigner davantage sa différence de but (+1), mais conserve de très bonnes chances de passer en 8es de finale,à la faveur de sa troisième place.