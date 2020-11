La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué, hier, avoir reçu un courrier du président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, dans lequel il a rendu un vibrant hommage à l'ex-président emblématique de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, décédé vendredi. Cette intention, selon la FAF, «dénote du grand respect dont a toujours joui l'ancien président emblématique de la JSK, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international». Samedi, c'était le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, qui avait présenté ses condoléances à la famille de Hannachi, à la JSK et à la FAF, à la suite de la disparition de l'ancien président des «Canaris» à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie. «À la suite de la disparition du président emblématique de la JSK, le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, présente, au nom de la grande famille du football africain, du comité exécutif de la Confédération africaine de football et en son nom propre, ses condoléances à la famille de Mohand Chérif Hannachi, à la JS Kabylie et à la Fédération algérienne de football», a écrit le patron de l'instance, dans son message de condoléances. Hannachi a rendu l'âme vendredi à l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja (Alger), où il avait été admis depuis plusieurs jours, en raison de la dégradation de son état de santé. D'abord ancien joueur de la JSK (1969-1983), Hannachi avait pris les rênes des Canaris en 1993. Durant son parcours en tant que président, il a remporté plusieurs titres sur les scènes nationale et continentale, ce qui a fait de lui le président le plus couronné d'Algérie. Il avait quitté son poste en 2017.