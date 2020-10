La Fédération internationale de handball (IHF) a fixé les horaires des rencontres du Mondial-2021 prévu du 13 au 31 janvier en Egypte, où l'Algérie évoluera dans le groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. La sélection algérienne débutera contre le Maroc le 14 janvier à 18h00 (algériennes). Elle affrontera ensuite son homologue islandaise lors de la deuxième journée, le 16 janvier à 20h30, avant de conclure le tour préliminaire face au Portugal, le 18 janvier à 18h00. A l'occasion de cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre groupes de six. Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes qui n'atteindront pas le tour principal disputeront la Coupe du président qui débutera le 20 janvier. Pour rappel, c'est la deuxième fois que l'Egypte organise ce rendez-vous, après l'édition 1999. Les organisateurs ont retenu quatre sites pour abriter la compétition: Alexandrie, Le Caire, Gizeh et la Nouvelle capitale. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or se joueront le 31 janvier au Cairo Stadium Sports Hall.