Après la sollicitation de la l’EN des U16 pour participer au tournoi de Tirana, du 23 février au 1er mars 2020, dans le cadre du programme de développement UEFA ASSIST en compagnie de l’Albanie, la Géorgie et la Lituanie, cette même sélection des U16 prendra part au tournoi international de Montaigu, en France, appelé également « Mondial des Minimes », et ce du 7 au 13 avril 2020. La sélection nationale des U16 évoluera dans le groupe A en affrontant successivement la France, le mardi 7 avril à Montaigu (19h), puis l’Argentine, le jeudi 9 avril à Châtaigneraie (19h) et le Mexique, le samedi 11 avril toujours à Châtaigneraie (18h). Le groupe B est, lui, constitué de l’Angleterre, du Portugal, du Brésil et du Japon, c’est dire le niveau très élevé de ce tournoi dont la dernière participation algérienne remonte à 1997 après celles de 1983 et 1984. De son côté, la sélection nationale des U20 est invitée à participer à la Coupe arabe des nations qu’abritera l’Arabie saoudite du 18 février au 3 mars 2020.