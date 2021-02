L'Entente a encore frappé et fort! Elle a joué son match contre le Mouloudia de l'Ouest, samedi dernier, au stade du 8-Mai 1945, qui a vibré au son des 4 buts marqués contre une équipe du MCO, trop latérale, au foot dominé par un jeu académique, mais stérile et inoffensif, car en face, les Ententistes frappaient quand ils voulaient et au moment où ils pouvaient. Le coach oranais, le sympathique Omar Belattoui, a répondu à côté, en évoquant, à tort, l'arbitrage, au lieu de reconnaître la ruse de Nabil El Kouki, qui a exploité les ouvertures laissées derrière, à cause de la ruée à l'aveuglette des arrières des Rouge et Blanc, qui ont non seulement joué la ligne, face aux jeunes attaquants jetés dans le bain, par exemple Bekrar qui s'est promené au sein des couloirs béants de la défense des enfants de Sidi El Houari et qui s'est même permis d'inscrire un joli but personnel, après une course de 20 mètres et dribblé le gardien oranais, sorti à sa rencontre, avoir reçu une passe en profondeur millimétrée de Ferhani et inscrit le 4e but des locaux, sauvés en période à deux reprises par l'excellent portier Sofiane Khedaïria, qui était là, au bon moment. Le même Bekrar se permettra le luxe de rater son second but face au gardien visiteur! Ce qu' il y a lieu de retenir dans ce match, c'est le fait qu'El Kouki a bien poussé ses joueurs à exploiter les failles criardes de la défense, pour scorer joliment et vaincre le signe indien à domicile et continuer à dominer le championnat!