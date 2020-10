Les Jeux mondiaux-IWAS-2020, organisés par la Fédération internationale des sports en fauteuil roulant et pour amputés (IWAS) et prévus à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, du 10 au

17 décembre, ont été officiellement annulés, a annoncé l'instance internationale sur son site officiel. L'événement était initialement programmé pour février, avant d'être reporté à avril puis à décembre en réponse aux défis posés par la pandémie de coronavirus, mais n'aura pas finalement lieu, en raison de «l'incertitude persistante causée par le Covid-19 dans le monde qui a un impact sur la capacité des équipes à concourir», a expliqué l'IWAS. «Un effort énorme a été déployé pour essayer de s'assurer qu'ils puissent avoir lieu afin de permettre aux athlètes et aux équipes d'avoir une fin d'année positive. Cependant, nous avons reconnu que les restrictions de voyage dans le monde et en particulier les procédures de quarantaine, entraîneraient des implications logistiques et financières importantes», a déclaré le président de l'IWAS, Rudi Van Den Abbeele. Après cette décision, la Fédération internationale des sports en fauteuil roulant et pour amputés restera en contact avec l'Association sportive pour les handicapés de Thaïlande pour accueillir une future édition, potentiellement en 2023. La ville de Sharjah aux Emirats arabes unis, a accueilli la dernière édition des Jeux mondiaux IWAS en 2019. Sept sports devaient figurer aux Jeux mondiaux IWAS 2020: l'athlétisme, powerlifting, le tir, la natation, le tennis en fauteuil roulant et l'escrime en fauteuil roulant - qui doubleraient en tant que championnats asiatiques d'escrime en fauteuil roulant IWAS. Par contre, les championnats d'Asie prévus à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande se sont maintenus pour avril 2021 et constitueront toujours une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2021. L'IWAS est en train de revoir son cycle de jeux pour les années à venir. En plus des Jeux mondiaux, cela comprend les Jeux mondiaux de la jeunesse IWAS et un nouvel ajout passionnant - les premiers Jeux IWAS Guttmann. Les Jeux Guttmann offrent aux athlètes participant à des sports non paralympiques la possibilité de se hisser sur la scène mondiale.