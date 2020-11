Les joueurs du CS Constantine testés positifs au coronavirus lors du stage de préparation qui devait se tenir la semaine dernière à Alger, «sont actuellement asymptomatiques et ont repris des entraînements individuels adaptés», a appris l'APS auprès de la direction du club. Les joueurs touchés par le Covid-19, actuellement en isolement à l'hôtel El Khayem de la nouvelle circonscription administrative

d'Ali Mendjeli (Constantine), «sont totalement asymptomatiques et ont entamé des entraînements individuels à la forêt El Baâraouïa», a indiqué le manager général du club, Nasreddine Medjoudj. Il s'agit des joueurs Redjimi, Ben Tahar, Yatou, Benchikh, Badbouda, Mebarakou, Yaich, Daradji, Benmessaoud et le gardien Rahmani, qui effectueront dimanche des tests PCR pour examiner l'éventualité de leur intégration à l'équipe, a signalé Medjoudj, notant qu'après une période de six jours en confinement ces éléments se sont remis des symptômes du virus. Par ailleurs, les joueurs testés négatifs au coronavirus ont repris vendredi en fin d'après-midi les entraînements après une période de confinement préventif de cinq jours à l'hôtel El Khyam de Constantine, a fait savoir le même responsable. «Nous avons repris les entraînements avec 60% de l'effectif après la confirmation du résultat négatif de contamination au coronavirus du reste des joueurs de l'équipe», a précisé le manager général de l'équipe. «Nous avons envisagé de reprendre au plus vite la phase finale de notre préparation en vue de créer la cohésion entre les anciens joueurs et les nouvelles recrues à travers la programmation d'autres matchs amicaux avant l'entame du championnat», a-t-il souligné.