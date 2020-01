Après deux semaines passées dans la ville de Gammarth, en Tunisie, pour le stage de préparation hivernale, les joueurs du CR Belouizdad regagnent aujourd’hui l’Algérie. Ils sont attendus dans la soirée à l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger, eux dont le vol devait décoller de celui de Carthage à 18h. Durant ce stage, les joueurs ont pu disputer quatre rencontres amicales, ce qui a permis au nouvel entraîneur, Franck Dumas, d’avoir une large idée sur ce qu’il dispose dans son effectif et la stratégie de jeu à mettre en place en prévision de la seconde partie de la saison. Les échos parvenant du lieu du stage affirment que le coach était pleinement satisfait de la qualité de son effectif et l’abnégation des joueurs dans le travail, il n’en demeure pas moins que cela n’a pas été pour autant s’agissant de la préparation physique. En effet, les joueurs ont critiqué le travail effectué sur ce plan par le revenant préparateur physique, Hcène Belhadj, estimant qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes alors que ce volet est des plus importants en prévision de la seconde partie de la saison, aussi intense soit-elle. Le successeur de Kamel Boudjenane aurait été aussi critiqué par Dumas, ce qui a poussé ce dernier à prendre l’initiative lui-même de concocter un programme de travail sur ce volet afin de gommer les carences constatées. A son arrivée au lieu du stage, quatre jours après celle de ses joueurs, le coach a supervisé le jour-même le premier match amical des siens face au SC Benarous (0-0) et constaté un manque flagrant sur ce plan. Il s’est renseigné auprès de Belhadj et ce que ce dernier lui a rapporté n’a pas été pour le convaincre. L’ancien entraîneur du CABBA et de la JSK l’a fait savoir au directeur sportif, Toufik Kourichi, lequel a demandé de tout reporter jusqu’au retour de l’équipe à Alger. Pour calmer les ardeurs, d’ailleurs, Kourichi, avait annoncé à partir de Gammarth, que le recrutement d’un second préparateur physique est envisageable « pour épauler Belhadj ». Le responsable belouizdadi a insisté pour dire que cette éventuelle arrivée est dictée par la volonté de la direction de ne rien laisser au hasard, notamment sur ce volet des plus importants pour la suite. Une fois à Alger, ce dossier sera traité illico presto, et Dumas ne tardera pas, si la situation reste en l’état, à montrer la porte de sortie à Belhadj.