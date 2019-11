A l’USM Alger, la situation administrative n’est pas en stand-by, elle va de mal en pis. La régularisation de la situation financière des joueurs, en attente d’être payés depuis plusieurs mois, n’est pas inscrite, a priori, à l’ordre du jour, puisque, à l’heure actuelle, aucune solution ne se profile à l’horizon. Jusque-là, les protégés de Billel Dziri ont tenu bon, en témoignent les résultats réalisés, malgré quelques faux-pas, mais cette patience ne risque pas de durer pour longtemps.

Tout est encore bloqué au point que les joueurs commencent à s’impatienter. Pour eux, la patience a des limites, surtout en voyant les responsables actuels du club ne rien faire, ou presque, pour provoquer le changement. A l’heure actuelle, la seule préoccupation des responsables est la manière avec laquelle ils pourront rétablire leur équipe dans ses « droits» dans l’affaire du derby perdu face au MC Alger sur tapis vert (0-3).

Il est somme toute logique que les responsables défendent les intérêts de leur club dans cette affaire, mais les joueurs affirment que cela ne doit pas leur faire oublier le dossier le plus important, qui est de trouver les ressources financières nécessaires permettant de régulariser les joueurs, ce qui ne peut que se répercuter positivement sur l’équipe.

Une équipe qui se retrouve, en ce jour, livrée à elle-même sans la moindre source de motivation, psychologique ou financière, émanant de leur direction. Cet état des lieux n’est pas fait pour laisser les joueurs bras croisés. Des informations sont relayées ici et là indiquant que certains joueurs menacent de saisir la Chambre de résolution des litiges dans le cas où la situation actuelle perdure. Des noms de joueurs ont été balancés, entre autres le Libyen Ellafi et Zouari. Deux joueurs, et non des moindres, qui ne risquent pas d’être les seuls dans cette perspective puisque la voie sera, le cas échéant, grandement ouverte pour les autres afin de suivre le même chemin.

Ainsi, c’est le risque d’une grosse saignée au prochain mercato hivernal, qui, finalement, ouvrira ses portes le 20 décembre prochain.

Le président du conseil d’administration Boualem Chendri et le directeur général, Mounir Debichi, se trouvent les bras croisés, ne trouvant pas comment solutionner cet épineux problème. Au début du mois dernier, le club s’est offert un nouveau sponsor, à savoir « Serport », un groupe issu de la transformation juridique de l’ex-société de gestion des participations de l’Etat Port « Sgp Sogeport-Spa», mais l’argent ne peut encore être encaissé, pour des raisons administratives. Pour sa part, « le comité de sauvetage de l’USMA», composé d’anciens joueurs, a bougé quelques jours promettant de frapper à toutes les portes afin de trouver la solution à la crise, mais force est de constater que ce comité s’est éclipsé depuis quelque temps, laissant les choses aller de mal en pis. Face à cette situation, c’est le flou total qui entoure l’avenir des Rouge et Noir, eux dont l’équipe entamera, samedi prochain, sa campagne dans la phase des poules de la Champions League, avec la réception des Marocain du WA Casablanca, à partir de 17h au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Avec une situation pareille et face à un adversaire d’une telle envergure, la mission sera des plus ardues. Les supporters croisent les doigts et espèrent que tout ira dans le bon sens.