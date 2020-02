Les joueurs du club de basketball du Printemps sportif d’El Eulma (Sétif), sociétaire de la super-division, sont encore en état de choc suite à l’agression dont ils ont été victimes par un déficient mental à Dar El Beida (Alger), lors de leur déplacement à la commune de Gué de Constantine pour affronter l’équipe locale, a-t-on appris, jeudi, du président de ce club. « Suite à cette agression, nous avons pris la décision d’annuler la rencontre en coordination avec les responsables de la fédération algérienne de basket-ball (FABB) du fait que les joueurs du club sont encore traumatisés et n’arrivent même pas à en parler entre eux », a précisé à l’APS, Fouad Fenouche. « La direction du club a décidé de retirer la plainte et de ne pas poursuivre l’agresseur après s’être assurée qu’il s’agissait bien d’un malade mental », a indiqué le même responsable, soulignant que « le plus important était la sécurité des joueurs ». De son côté, le capitaine de l’équipe, Seifeddine Kafiz, a affirmé que « l’agression a eu lieu après la pause-déjeuner dans un restaurant de Dar El Beida, lorsqu’un individu est venu par derrière et poignardé notre coéquipier Anis Azzouz au cou, avant de blesser Mousaâb Achour au nez ».