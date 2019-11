Jeudi dernier, l’entraîneur du MC Alger, le Français Bernard Casoni, a laissé entendre qu’il ne regrette pas ses propos concernant la situation financière au sein de son club, et ses menaces de démissionner si la situation reste en l’état. Animant une conférence de presse avant le déplacement d’aujourd’hui à Chlef, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1, le coach mouloudéen a indiqué que ses déclarations ont eu le mérite de voir les dirigeants bouger et verser une mensualité dans les comptes des joueurs et membres de différents staffs. Mais cette démarche des dirigeants était, elle aussi, un arbre qui cache la forêt, tout comme la dernière victoire par la plus petite des marges, dimanche dernier face au CA Bordj Bou Arréridj, en championnat. En effet, le directeur sportif, Sakhri, a promis aux joueurs qu’ils encaisseront jeudi quatre mensualités, ce qui n’a finalement pas été le cas. Les joueurs n’ont finalement rien trouvé dans leurs comptes bancaires, ce qui a provoqué un bras de fer entre eux et Sakhri. Ce dernier s’est démarqué, indiquant qu’il faudra aller voir avec le président du Conseil d’administration, Achour Betrouni et les responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club. Selon certaines sources, Sakhri accuserait Betrouni d’être derrière ce faux bon, sachant que les deux hommes se livrent une guerre sans merci depuis quelque temps. Ne voulant avoir aucun parti pris dans ce conflit, les joueurs menacent de sécher les entraînements après le match d’aujourd’hui face à l’ASO. Chose qui perturbera la préparation du grand derby prévu samedi prochain au stade Omar-Hamadi de Bologhine face au CR Belouizdad. Selon certaines sources, Betrouni devrait tenir une réunion demain avec les joueurs afin de calmer les choses et leur expliquer le pourquoi du retard. Cependant, sa démarche ne risque pas d’apporter grand-chose puisque les joueurs ne veulent plus entendre parler de promesses, mais de concret. Certains d’entre eux menacent même de recourir à la chambre de résolution des litiges pour récupérer leur argent et surtout leurs lettres de libération pour aller monnayer leur talent ailleurs. L’avenir, au Mouloudia, ne s’annonce pas rose.