Ce n'est un secret pour personne. La relation entre certains cadres du vestiaire, comme Lionel Messi ou Gerard Piqué, et la direction catalane est particulièrement tendue.

à plusieurs reprises déjà, les joueurs barcelonais ont taclé, plus ou moins explicitement, Josep Maria Bartomeu et ses équipes. Ce fut le cas en mars dernier, lors des négociations pour une baisse des salaires, qui ont finalement abouti sur des sacrifices conséquents pour les joueurs de l'effectif. Ces derniers avaient ainsi accepté de voir leurs émoluments chuter de 70% pendant toute la période où le club était en chômage partiel, soit environ deux mois. 72% même, puisque les joueurs ont aussi fait un effort supplémentaire pour que les employés du club puissent conserver leur salaire complet. Mais récemment, le président du champion d'Espagne en titre est revenu à la charge pour demander de nouveaux efforts à ses joueurs. C'est la radio catalane qui le dévoilait plus tôt dans la semaine. C'est dire à quel point le FC Barcelone est dans le mal d'un point de vue financier. Et le quotidien Marca dévoile les dessous de cette nouvelle demande formulée par la direction à ses stars. Il s'agirait d'une baisse de 70% du salaire pour la dernière semaine de mai, puis de 50% pour les deux premières semaines de juin. Une requête qui a été accueillie avec surprise par les joueurs, et toujours selon le journal ibérique, ces derniers auraient tout simplement refusé.

Un nouveau dossier compliqué à gérer pour la direction du FC Barcelone, plus critiquée que jamais par les supporter, à un an de l'élection présidentielle qui s'annonce décisive.

Autant dire que même si la presse catalane continue de spéculer sur des transferts XXL menant à Neymar ou Lautaro Martinez, la réalité du leader de la Liga est bien différente.