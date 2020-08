À vrai dire, l'aisance financière dans laquelle se trouve le CR Belouizdad, depuis l'arrivée du groupe Madar-Holding aux commandes de sa SSPA, n'est pas un élément déterminant pour attirer «les meilleurs» joueurs. Cela se confirme de plus belle lors de ce mercato d'été, ouvert depuis le 5 août dernier. Le directeur général du Chabab, Chérif Hachichi, ainsi que son directeur sportif, Toufik Kourichi, affirmaient avoir conclu avec plusieurs joueurs. Cependant, la plupart d'entre eux ont fini par aller voir ailleurs. Le dernier en date, est l'attaquant de l'USM Bel Abbès et meilleur buteur de la défunte saison, Abdennour Belhocini. Alors que les responsables du Chabab laissaient entendre que le concerné est «dans la poche», celui-ci a changé de destination pour donner son accord de principe à l'USM Alger. Le discours du directeur sportif des Rouge et Noir, Antar Yahia, sorti, hier, du confinement, a été déterminant dans le choix du joueur de 24 ans. Selon des sources, en plus de l'aspect financier, qui a joué un grand rôle dans l'accord entre les deux parties, Antar Yahia a joué une autre carte, celle d'aider Belhocini, plus tard, à décrocher un contrat en Europe, sachant que l'ancien capitaine des Verts est bien réseauté, notamment en France, où il avait joué et travaillé en tant que manager général de l'US Orléans. Avant Belhocini, Antar Yahia avait réussi à chiper un autre joueur au CRB. Il s'agit du latéral droit, Saâdi Redouani. Ce dernier était proche de signer au Chabab, avant de changer, lui aussi, de destination où il est attendu aujourd'hui ou demain au plus tard pour signer à l'USMA. Et comme un «échec» ne vient jamais seul, le jeune défenseur de la JS Kabylie, Nassim Mekidèche, qui avait conclu avec les Belouizdadis, a décidé de rester chez les Canaris, après une rencontre entre son manager et le président du club, Chérif Mellal. Ceci, en y ajoutant le cas des joueurs sollicités et dont les cas restent en stand-by, à l'image du gardien du Paradou AC, Toufik Moussaoui, et le latéral gauche de l'ES Sétif, Houari Ferhani, pour ne citer que ceux-là. Pis encore, cet échec ne concerne pas seulement les seniors, puisqu'il en est de même chez les jeunes. Des joueurs convoités, tels que l'attaquant du MC Alger, Aymen Rahmani, ont tourné le dos au CRB, alors que deux éléments engagés, à savoir Haroun Ben Menni (CABBA) et Zouhir Benyoub (JSS) ont été contraints de revenir à leurs clubs respectifs, avec lesquels ils étaient sous contrat au moment d'apposer leurs signatures sur ceux les liant au club de Belouizdad. Les joueurs continuent, ainsi, de filer entre les mains des dirigeants belouizdadis, au grand dam de leurs supporters. Ces derniers ne risquent pas d'attendre encore longtemps, eux qui commencent à s'inquiéter, d'autant plus que leur équipe a besoin d'un recrutement qualitatif pour aborder, la saison prochaine, le championnat, la coupe d'Algérie et la Champions League.