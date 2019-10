Surprenante décision que celle prise par les joueurs de l’USM Alger, ils ont décidé de geler leurs activités, à savoir entraînements et participations aux rencontres nationales et internationales, «jusqu’au règlement de la situation générale du club». «La décision des joueurs a été prise suite à l’incapacité du club d’honorer ses engagements financiers», a indiqué la direction de l’USMA dans un communiqué rendu public, hier, en début d’après-midi.

Dans ledit document, il a été rappelé que «le compte bancaire de la SSPA/USMA demeure bloqué, malgré les requêtes adressées à la justice par la direction du club». «Il en est de même pour l’opération de cession des actions de l’ETRHB au profit du groupe Al Hayat Petroleum, qui ne s’est toujours pas concrétisée pour des raisons qui dépassent les prérogatives de la direction de l’USM Alger», ajoute la direction usmsiste, qui a tenu à interpeller l’ensemble de la famille usmiste afin de se mobiliser. «Toute personne capable d’intervenir, aider, financer ou apporter des solutions permettant au club de sortir de cette spirale insoutenable est la bienvenue au stade Omar-Hamadi», conclut le communiqué.

Depuis l’incarcération du patron de l’ETRHB, Ali Haddad, les choses vont de mal en pis au sein de l’USMA, puisque toutes les transactions sont bloquées. Cela a impacté la régularisation de la situation financière des joueurs, qui attendent depuis des mois de percevoir leur argent.

Ils ont tenu bon en championnat et en Champions League africaine, mais cela n’a pu durer encore plus, en témoigne la cuisante défaite concédée à Oran face au Mouloudia local (0-4). C’est, donc, dans le flou total que plonge le champion d’Algérie sortant.

Cela intervient au moment où la polémique est grande, soit au lendemain du boycott du derby de la capitale face au MC Alger, qui devait se jouer samedi dernier au stade du 5-Juillet, dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du championnat.