C'est le retour à la raison. Après avoir boudé la séance de mercredi matin, pour protester contre la non-régularisation de leur situation financière, les joueurs du MC Oran ont repris le chemin des entraînements. Cette information ne fait pas le buzz chez les supporters, ayant pour habitude de subir toutes les tares d'une gestion tant dénoncée. Mais elle fait tant bien que mal le bonheur des responsables du club, ayant été sérieusement secoués par la sortie inattendue des joueurs, ces derniers sont montés au créneau réclamant leurs droits pour lesquels ils se sont engagés en contrepartie de leurs services. En fait, les joueurs ont repris le travail, du moment que la trésorerie du club sera assistée et renflouée par la somme de 30 millions de dinars la semaine prochaine. Par quel diable arrive-t-on à gérer tous ces problèmes qui s'accumulent en même temps et font, l'effet boule de neige, à telle enseigne qu'ils peuvent chasser le pus gaillardi? Le secret est à la fois mouloudéen et paradoxalement hamraoui. «Ça a toujours été comme ça chez le Mouloudia», a-t-on expliqué, soulignant que «les amoureux du club se liguent contre le mal dès que celui-ci commence à se faire sentir». La grève des coéquipiers du capitaine Litim, coïncidant avec la résiliation du contrat de leur désormais ex-entraîneur français, Bernard Casoni, ne concorde en rien avec le départ de ce dernier. Celui-ci est lié, certes, aux questions financières, mais les joueurs ont réclamé leurs dus, ce qui, selon les avis de plus d'un, est légitime mais pas à radicaliser. D'ailleurs, les joueurs n'ont ni agi ni réagi de manière radicale. «Ils sont diplomatiques, élégants et galants en montant au créneau pour revendiquer leurs droits de manière civilisée», a indiqué une source interne. Commerçant de profession, le président Tayeb Mahiaoui a fait preuve de sagesse en négociant ce virage tout à fait réussi. Pour preuve, il a pu calmer les ardeurs de ses protégés en promettant de les régulariser partiellement dans les prochains jours. «Cet engagement a permis de mettre un terme rapide à la grève», a-t-on expliqué ajoutant que «Mehiaoui s'en sort dans toutes les situations, en s'attaquant à ces problèmes à la racine malgré la crise persistante.» Cette décision devrait permettre à l'équipe, que dirige provisoirement l'entraïneur-adjoint Omar Belatoui, de retrouver sa sérénité avant d'affronter, aujourd'hui, le champion sortant le CR Belouizdad sur le terrain de ce dernier. La nouvelle d'une entrée imminente dans le compte bancaire du club d'une subvention estimée à 30 millions de dinars, provenant des autorités de la wilaya, devrait également motiver les protégés de Belatoui, invaincus depuis le début du championnat, à garder leur invincibilité à l'occasion de leur déplacement à Alger, espère-t-on encore de même source.