Les joueurs de l’ASM Oran trouvent toutes les peines du monde pour mettre en application le programme de préparation individuel concocté par leur staff technique après la suspension des compétitions sportives et des entraînements collectifs à cause de la pandémie de coronavirus. Le capitaine Tayeb Berramla a estimé d’ailleurs qu’il était très difficile pour les joueurs, notamment ceux habitant dans des immeubles, de respecter le programme de préparation qu’ils sont censés appliquer pendant cette période de « trêve forcée ». « On essaye tant bien que mal de maintenir la forme, mais au fil des jours, les choses se compliquent de plus en plus, notamment pour les joueurs résidant dans des immeubles, puisque l’exiguïté des lieux ne leur permet pas de s’entraîner convenablement », a déploré le capitaine asémiste. Estimant que ce problème « n’est pas propre aux joueurs de l’ASMO », le même interlocuteur a fait savoir que depuis la fermeture de la forêt El Menzah (ex-Canastel), « beaucoup de mes coéquipiers ne trouvent plus où s’entraîner ». Face à cette situation, Berramla plaide tout simplement pour une saison à blanc, poursuivant que « même si on venait à reprendre la compétition, cela ne se fera pas de sitôt et il sera à ce moment-là très compliqué pour les joueurs de retrouver rapidement leur forme compétitive, d’où la nécessité de songer plutôt à démarrer une nouvelle saison au lieu d’achever l’actuelle ». Avant l’arrêt de la compétition, l’ASMO occupait la 8e place au classement avec un match en moins, sachant que pour la saison actuelle, les quatre premiers devaient accéder en Ligue 1.