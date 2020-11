Les 19 cyclistes algériens (12 messieurs et 7 dames) ayant obtenu de bons résultats en 2019 ont reçu des récompenses financières lors d’une cérémonie tenue, vendredi dernier, à Staouéli (Alger). Les lauréats concernés par ces récompenses sont les cyclistes sur piste Lotfi Tchambaz, El Khassib Sassane, Ismaïl Lallouchi et Yacine Chalel, ainsi que les cyclistes sur route Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Mansouri Abderrahmane, Bouzidi Mohamed et Cheblaoui Oussama. À leurs côtés, six dames, qui pratiquent le vélo sur route, en l’occurrence : Houili Nesrine, Aïcha Tihar, Kacimi Lydia, Racha Belkacem Benouanane, Yasmine Bouzenzen et Si-Yacoub Nesrine, alors que les deux derniers lauréats pratiquent le vélo tout terrain (VTT), à savoir : Islam Benramdane chez les messieurs et Yasmine

El Meddah chez les dames.