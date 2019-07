Vainqueur de la Tanzanie dans le groupe C de la CAN 2019, le Kenya a un bon coup à jouer contre le Sénégal ce soir, à l’occasion des troisièmes matchs de poule. Un nul contre les Lions de la Téranga pourrait permettre aux Harambi Stars de passer en 8es de finale. Sélectionneur national du Kenya, Sébastien Migné compte jouer sa chance à fond dans cette rencontre. Pour lui, ce sont bien les Lions qui ont la pression, pas le Kenya.

« Aujourd’hui, il y a quand même une petite pression sur le Sénégal même si le rapport des forces est différent. Imaginez la détonation que ce serait de ne pas se qualifier. Ce sera inconcevable pour les Sénégalais. Il y a encore quelques jours pour cela. On va essayer de jouer sur ça », a-t-il confié dans un entretien avec Source A. Mais le technicien français est aussi conscient que Sadio Mané sera difficile à arrêter.

«C’est difficile. C’est un des meilleurs joueurs du monde sur la saison écoulée. On a vu jeudi face à l’Algérie sur quelques changements de rythme et accélération à quel point, il est difficile de le gérer. Mais, si je dois mettre un doigt sur Sadio Mané, il va falloir que je m’étende sur Niang et sur Sarr», a-t-il ajouté. En face, si le Sénégal a perdu Youssouf Sabaly et Alfred Ndiaye pour ce match, il récupère tout de même deux autres joueurs importants. Il s’agit d’Idrissa Gana Gueye et d’Ismaïla Sarr. Absents tous les deux contre le Kenya, ils seront présents face aux Harambi Stars. « Ils seront aptes pour le match de ce lundi », a annoncé Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais en conférence de presse hier.