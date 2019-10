Après la sélection olympique de Ludovic Batelli, qui a piteusement échoué dans sa mission de qualification aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo, en s’inclinant, le 15 septembre dernier (0-1) à Sétif face au Ghana, après un match nul prometteur arraché une semaine plus tôt à Accra (1-1), avant-hier, c’est au tour de la sélection algérienne des joueurs locaux de se voir éliminée du championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020) prévu au Cameroun. En effet, samedi soir, l’Equipe nationale de football, composée de joueurs du cru, drivée par le même Battelli, a subi une lourde défaite en déplacement face au Maroc (0-3), en match retour qualificatif (Zone 1) disputé au stade municipal de Berkane (Est du Maroc). Les Marocains, tenants du trophée, ont scellé leur qualification en première période grâce à trois buts signés Benoun (27’, SP), Ahadad (32’) et Nahiri (41’), devant la passivité de la défense algérienne. Au vu de la physionomie de la rencontre, la caution aurait pu être encore plus lourde, n’étaient-ce la maladresse des attaquants marocains et la vigilance du portier algérien, Gaya Merbah, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Lors de la première manche, disputée le 21 septembre dernier à Blida, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (0-0).La dernière et unique participation de l’Algérie au CHAN remonte à la deuxième édition disputée en 2011 au Soudan, au cours de laquelle les Algériens ont terminé le tournoi au pied du podium (4e).

L’explication à cette débâcle des locaux se trouve dans la mauvaise gestion de la Fédération algérienne de football de cette catégorie de joueurs locaux. Depuis fort longtemps, des spécialistes, observateurs et techniciens, dont le dernier en date n’est autre que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont indiqué que le niveau du championnat local va de mal en pis depuis des années, ce qui fait que c’est une suite logique.

Mais, il faut aussi noter que Belmadi avait, avant la phase finale de la CAN en Egypte, une première fois bien pris en main cette sélection des locaux avec un premier match amical contre le Qatar, remporté (1-0). Mais, Belmadi, champion d’Afrique, s’est désisté en août dernier. Et au lieu de désigner un nouveau staff, la FAF a fait du colmatage. Elle a confié la mission à Batelli, le directeur des Equipes nationales, qui avait déjà été éliminé avec les Olympiques. Battelli, rentré chez lui, est vite rappelé par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, au début du mois de septembre pour prendre en charge cette « malheureuse » sélection des joueurs locaux.

Battelli dirige alors presque contre son gré cette sélection en septembre, avec deux mini-stages avant d’affronter le tenant du titre marocain à l’aller. Le tout avec le staff de Belmadi, qui a bien voulu le laisser faire, insiste-t-on.

Lorsque Batelli est en regroupement au CTN avec ses joueurs, point de staff technique de Belmadii avec lui. Logique, puisque celui-ci est à Lille pour le match amical contre la Colombie. Un match amical des A est plus important qu’un match de qualification au CHAN du Cameroun en 2020, c’est une évidence qui sort de cet état de fait. Sinon, comment ne pas avoir pris des dispositions sachant que le staff de Belmadi serait pris avec ce match amical à Lille, dont la date a été bien connue à l’avance tout autant que celle du match de samedi dernier à Berkane.

Et ensuite, on dira, bien évidemment, et on insistera même pour dire que c’est le niveau du championnat national qui est faible.

Eh bien, pourquoi ne pas ajouter également la faiblesse des dirigeants du football national s’agissant de la représentativité du pays ? Que cela soit bien clair !