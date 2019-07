En conférence d’avant match, vendredi, le sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis, affirme que son équipe va jouer sans stress contre la RD Congo, aujourd’hui à 17h, en 8es de finale de la coupe d’Afrique des nations. Il dit être fier de ce que ses joueurs ont réalisé, en accédant à cette étape de la compétition, alors qu’ils sont à leur première CAN. « On a beaucoup de respect envers le Nigeria, comme on l’a pour la RDC. Donc nous jouerons sans stress. Les 500 personnes qui viennent avec le président de la République, c’est juste pour le plaisir. Le plaisir d’être là en 8es de finale et peut-être d’aller en quarts », a déclaré Nicolas Dupuis. Pour le technicien français, la défaite est le résultat normal que « tout le monde attend. » « Si jamais, on perd on sera peiné, embêté, mais fiers de ce qu’on fait. Et si on gagne, définitivement mes joueurs entreront dans l’histoire », a poursuivi Nicolas Dupuis. Il a reconnu que Madagascar sera en face d’un adversaire qui est bien positionné dans le classement FIFA. « Nous jouons la RDC qui est classé 49e au monde par la FIFA, on est très heureux déjà d’être en 8es de finale. Nous, Madagascar parce qu’on ne nous attendait pas là. Nous sommes et nous restons le petit Poucet de la compétition et ça nous va très bien avec beaucoup d’humilité.

La RDC est une très belle équipe qu’on craint énormément. Pour la petite histoire, elle nous avait battus chez nous (6-1 et 2-1 à Kinshasa). Mais ça montre bien la différence entre les deux équipes. Madagascar est 108e au classement- FIFA », s’est-il remémoré. Il a également indiqué que le succès du duel Madagascar - RDC sera le mental. « La RDC a des qualités physiques et puissances qu’on n’a pas nous, les joueurs de Madagascar. Et je pense, je suppose et je suis sûr que nous avons des qualités de jeu, techniques que peut-être la RDC n’a pas. La clé du succès va être notre mental et surtout rester ce qu’on est. C’est-à-dire continuer à être humble, outsider, continuer à se mettre dans la tête qu’on joue contre le favori, jouer notre jeu sans pression et n’avoir aucun regret à la fin», a conclu Nicolas Dupuis. Madagascar dispute sa première phase finale de la CAN, tandis que la RDC est à sa 19e participation.