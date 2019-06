Jusque-là, tout va bien : le Maroc a montré face à la Côte d’Ivoire qu’il pouvait hausser son niveau de jeu, en décrochant vendredi la victoire (1-0) et la qualification pour les 8es de finale de la CAN. Au sans-faute de l’Egypte, du Nigeria et de l’Algérie, les Lions de l’Atlas ont répondu par un sans-faute, du tac au tac, dans une compétition qui n’a, pour le moment, pas fait le tri entre ses meilleurs prétendants. Attendue après son départ poussif face à la Namibie (1-0), l’équipe d’Hervé Renard a dominé son sujet face aux Eléphants. Le but de Youssef En-Nesyri (23’), à la conclusion du magnifique travail de Nordin Amrabat, a concrétisé son bon début de match, et sa solidité défensive a fait le reste. Renard bat pour la deuxième fois le pays qu’il avait mené au titre en 2015. Mais il sait que ces six points sur six ne présagent nullement de la suite du parcours: il y a quatre ans, il avait débuté par deux nuls avant de soulever la coupe. Car s’il a gagné, le Maroc est encore loin d’avoir atteint son summum.

Par contre, la phase finale n’est pas compromise pour la Côte d’Ivoire, forte de sa victoire inaugurale contre les Bafana Bafana (1-0). Mais les Eléphants n’auront pas le droit à l’erreur contre la Namibie, lundi, sans leur capitaine Serge Aurier qui s’est blessé en cours de match et a déclaré que son tournoi était « terminé ».