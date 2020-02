Les supporters de l’Equipe nationale de Djibouti, qui avaient jusqu’à présent l’habitude d’assister gratuitement aux matchs internationaux, doivent désormais mettre la main à la poche et payer l’entrée au stade Gouled, à l’occasion du deuxième tour des qualifications du Mondial-2022, a indiqué la Fédération djiboutienne de football (FDF). Le tirage au sort de la phase de poules effectué le 21 janvier dernier avait placé Djibouti dans le groupe A avec pour adversaires l’Algérie, le Burkina Faso et le Niger. « Dans cette optique, les Requins vont affronter les Algériens, les Burkinabés et les Nigériens une fois à domicile et la seconde fois chez eux. Nous aurons ainsi l’honneur d’accueillir au stade Gouled, l’Algérie, vainqueur de la dernière coupe d’Afrique des Nations (CAN) », écrit la FDF sur sa page Facebook. Selon la réglementation internationale de la FIFA, l’entrée des stades doit être payante lors des matchs de grande envergure comme la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde, précise l’instance fédérale. « Nous n’imposerons pas des tarifs élevés, la FDF propose des prix raisonnables comme par exemple 500 fd (environ 2,60 euros) pour la tribune VIP et 300 fd (1,55 euro) pour l’autre (tribune). Un prix abordable (...) C’est un tarif dérisoire qui permettra à chacun de voir de près les champions d’Afrique jouer sur notre propre terrain et face aux Requins. Une occasion pareille ne se présente pas tous les jours et c’est une opportunité qu’il ne faut en aucun cas rater », a souligné la FDF. Djibouti s’est qualifié pour la première fois de son histoire au deuxième tour des éliminatoires du Mondial aux dépens d’Estwani. La phase de poules des qualifications du Mondial-2022 débutera en octobre prochain avec le déroulement de la première journée dont les matchs n’ont pas encore été publiés par la Confédération africaine de football (CAF).