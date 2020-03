Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait suggéré la programmation, au besoin, des rendez-vous sportifs à huis clos pour éviter la propagation du coranvirus en Algérie. Hier, la décision a été prise et annoncée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. « Les recommandations du chef de l’état étaient claires en demandant d’éviter les regroupements au niveau des stades. La décision est prise : les matchs du championnat se joueront à huis clos. La confirmation se fera incessamment par le ministre de la Jeunesse et des Sports », a indiqué Benbouzid au forum du quotidien Echaâb. Cette décision était prévisible, notamment après les déclarations du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, et le porte-parole de la Fédération algérienne de football, Aboud Salah-Bey. Les deux responsables en question avaient laissé entendre que l’hypothèse de programmer des matchs à huis clos n’était pas à écarter, insistant sur le fait que la décision est du ressort des pouvoirs publics. Ainsi, les matchs nationaux se joueront devant des gradins vides, comme cela a été décidé auparavant un peu partout dans le monde pour différentes compétitions sportives, toutes disciplines confondues. En sus, plusieurs compétitions sportives ont été annulé, à l’instar de la saison inaugurale de la Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe et la Supercoupe d’Afrique des clubs de handball (messieurs), qui devaient se dérouler début avril à Alger. Concernant le prochain match de l’équipe nationale, prévu le 26 mars face au Zimbabwe, au stade Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021, il devrait lui aussi avoir lieu à huis clos. Ce match, faut-il le rappeler, peut aussi faire l’objet d’une délocalisation vers le stade du 5-Juillet d’Alger. Jusqu’à l’heure, la Confédération africaine de football n’a pas encore entériné le déroulement de ce match à Blida et il se peut qu’elle émette des réserves sur le lieu, en raison de l’épidémie du coronavirus. La FAF n’a encore rien reçu de la part de la CAF sur une éventuelle demande de délocalisation, comme le souhaiterait le Zimbabwe. Hier, au moment de l’annonce de la décision, par le ministre de la Santé, de la tenue des matchs du championnat de football à huis clos, les férus de la balle ronde algérienne étaient bouleversés, estimant que les matchs deviennent alléchants dans cette dernière ligne droite de la saison. Selon certaines sources, la télévision publique (ENTV) devrait intervenir afin de retransmettre le maximum de rencontres et ne pas priver les supporters des matchs de leurs équipes.