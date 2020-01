Les matchs de la phase retour du championnat de Ligues 1 et 2 de la catégorie réserves se joueront désormais les mardis, a indiqué la LFP. Conformément à une décision du bureau fédéral de la FAF, les matchs de la catégorie réserves seront programmés les mardis. Ainsi, les rencontres de la 16e journée du championnat de Ligue1 et la 17e journée de Ligue 2 se joueront le mardi 28 janvier, précise la même source. Signalons que la 16e journée de Ligue 2 aura lieu ce samedi 25 janvier en ouverture des matchs des seniors. La JS Saoura et la JSM Béjaïa dominent respectivement le championnat de Ligues 1 et 2 réserves à l'issue de la phase aller.