Suspendus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hachfa, désormais ex-président de la Fédération algérienne de handisport (FAH), et les membres de son bureau exécutif, seront-ils réhabilités? Cela devrait être fort probablement le cas. Pour cause, et à en croire certains membres exclus, un PV de levée des réserves a été adressé à la tutelle, après le rapport de la mission d'inspection, à l'origine de cette sanction. Des réserves, selon les mêmes membres, qui relèvent des gestions administrative, comptable et financière. «Nous avons adressé, en date du 6 décembre 2020, notre réponse à la tutelle sur les 19 points contenus dans le rapport de la mission d'inspection. Notre gestion est claire et ne présente aucune ambigüité. La preuve, nous avons insisté auprès des services concernés pour recevoir ce rapport afin de répondre et lever toutes les zones d'ombre», a-t-on appris d'une source autorisée. Et comme déjà révélé sur ces colonnes en date du 1er décembre 2020, aucune des 19 réserves émises ne figure parmi celles mentionnées dans l'article 50 du décret 13-05, donnant le droit au MJS de retirer la délégation de missions à la FAH. S'agissant des réserves au titre de la gestion administrative, l'on peut soulever ce qui suit: l'absence du registre des délibérations de l'AG; la non-signature des membres du Bureau fédéral sur les PV de différentes réunions; plus de trois absences pour certains membres sans que des mesures soient prises à leur encontre; absence de contrats de travail pour le personnel recruté. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il est noté, aussi: la non-régularisation des charges fiscales et parafiscales; le registre d'inventaire n'est pas tenu conformément à la réglementation en vigueur; inobservation de la tenue d'une comptabilité matière, absence des fiches de stock détaillée par nature de produit.

Enfin, les données relatives aux licences dans les bilans moraux au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ne correspondent pas aux chiffres réels des licences; non-respect du délai de restitution des reliquats des frais de mission à la banque par les chefs de délégation. En réponse, le président sanctionné, Hachfa en l'occurrence, affirme qu'à son arrivée, en 2017, et lors de la passation de consignes, le registre des délibérations de l'AG n'existait pas, et que son SG a, sur recommandation de l'inspection, établi un nouveau, qui a été mis à jour. S'agissant des PV non signés des réunions du BF, le SG se présente, au bout de 2 ou 3 réunions, avec tous les documents pour signatures. Seulement voilà, les feuilles de présence de chaque réunion sont signées par tous les membres présents. Quant aux absences des membres, elles sont toutes justifiées, selon le contenu de la réponse, ajoutant, concernant la relation du travail entre la FAH et le personnel recruté, que des décisions internes de recrutement ont été établies. Evoquant la non-régularisation des charges fiscales et parafiscales, la FAH affirme que dans les traditions de gestion des fédérations, les charges fiscales et parafiscales n'ont jamais été évoquées. Ceci, alors que jusqu'à aujourd'hui, la FAH n'a jamais été destinataire de note ou orientation dans ce sens. Pour le registre d'inventaire, qui n'est pas tenu conformément à la réglementation en vigueur, selon la mission d'inspection, il a été hérité de l'ancien Bureau fédéral, et était déjà mal tenu. Il a été adopté par le bureau de Hachfa, lequel a continué de travailler dessus, étant donné qu'il était déjà coté et paraphé. Par ailleurs, l'absence des fiches de stock concerne le matériel consommable, acquis occasionnellement. Pour la traçabilité de ces équipements, une décharge est systématiquement établie. Quant à la gestion des licences sportives, le chamboulement a été provoqué par la rupture de la relation de travail avec la boîte de communication, qui avait assuré cette mission lors des années 2017 et 2018. Pour l'année 2019, les correctifs ont été apportés à des erreurs provoquées par la non-mise à jour du logiciel d'établissement des licences. Pour la restitution des reliquats des frais de mission par les chefs de délégations, ceux-ci ont été moult fois rappelés à l'ordre, en justifiant le retard par les dates du retour de mission ainsi que l'état de ces mêmes membres (handicapés moteurs et visuels). Au chapitre de la gestion comptable et financière, la FAH a indiqué qu'elle a tenu une comptabilité classique (recettes-dépenses) en plus d'une comptabilité à partie double, validée par un commissaire aux comptes. Toutes ces dispositions, souligne-t-on encore, ont été présentées et validées lors des Assemblées générales ordinaires, en la présence, chaque fois, d'un représentant du MJS. En sus, la trésorerie de la wilaya d'Alger reçoit, annuellement, les comptes sociaux annuels sanctionnés par l'établissement d'un quitus délivré à cet effet. Concernant les trois comptes en devise dont dispose la FAH, il est précisé dans la réponse que ceux-ci (BNA en dollars US, CPA en Livre Sterling et BADR en euros) existent depuis l'ancien bureau. A son arrivée, le bureau de Hachfa a décidé de les uniformiser en un seul compte au niveau de la BADR. Chose refusée par celle-ci, indiquant que chaque monnaie dit disposer d'un compte bancaire propre.

Autre réserve, celle concernant la séparation entre la fonction de comptable et régisseur. Sur ce point, il est expliqué qu'en raison de la modique somme utilisée au niveau de la caisse régie

(50000 DA), il a été jugé inopportun de recruter un régisseur et cette fonction a été assurée par le secrétaire général. Ensuite, il a été rapporté une réponse à la réserve concernant le non-paiement des créances du complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Fnpijps). Le report, indique-on, du paiement de ces créances a été décidé en concertation avec la direction générale des sports, en raison du programme chargé des compétitions internationales des différentes Equipes nationales, en perspective de la qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo. Par ailleurs, il a été expliqué le fait de ne pas avoir fixé un plafond de la régie et ainsi que la nature des dépenses à engager par les multiples dépenses diverses, et parfois insignifiantes, selon des besoins urgents, qu'il est souvent impossible de prévoir. Pour les dirigeants bénévoles, il est rapporté qu'ils n'ont jamais perçu de salaires, sauf le remboursement des frais engagés, tels que transport, hébergement et restauration. Ils n'ont bénéficié, rapporte-t-on encore, «à titre d'encouragement», que d'un outil de travail et de communication, à savoir un téléphone.

Quant à l'absence d'une procédure adaptée relative à la passation des commandes, dans la plupart des cas, ces commandes sont sollicitées par les structures utilisatrices et de manière souvent urgente. Leur montant ne nécessite, donc, guère le recours à une commission des marchés. Le point qui semble être le plus important, est celui relatif au contrat de partenariat entre la société British Petrolium, partenaire officiel du comité paralympique international (IPC), et le comité paralympique algérien. La FAH avait procédé, dit-on, à la notification du contrat de sponsoring à la tutelle et une invitation a été adressée au directeur général des sports le 12 mars 2019 afin d'assister à la signature du contrat. Le montant relatif à ce contrat de sponsoring versé par ladite société à la FAH est comptabilisé et apparaît bien dans le bilan financier de la fédération, en page 12. Dans ce sillage, il est rappelé que depuis 2005, l'IPC a exigé des fédérations qui lui sont affiliées de se conformer à sa charte, en créant ou en assurant sa conversion en Comité paralympique national (NPC), et depuis cette date, la FAH agit en cette qualité, et une correspondance dans ce sens a été envoyée au MJS en date du 22 septembre 2015, dans laquelle tous les points relatifs à cette situation lui ont été expliqués. Voilà, donc, qui est clair, en attendant la décision qui sera prise, après cette réponse, par la tutelle. Les membres exclus croisent les doigts et attendent une réhabilitation dans les meilleurs délais. Ils dénoncent le «deux poids, deux mesures», puisque pour d'autres fédérations, le rapport leur a été remis avant de prononcer leurs sanctions, histoire de leur donner le temps de lever les réserves.

Passation de consignes

Le président du directoire absent

Comme le stipule la réglementation en vigueur, le président suspendu, Mohamed Hachfa, devait effectuer une passation de consignes avec son successeur et président du directoire, Rachid Meskouri en l'occurrence. Mais cette opération s'est passée sans la présence de ce dernier. En effet, pour des raisons sanitaires, tous les papiers lui ont été transmis à domicile pour les signer. Le jour de la passation de consignes, Hachfa s'est dit surpris de constater la présence d'un autre membre du directoire au lieu de Meskouri, auquel il (Hachfa) a remis les documents nécessaires.

Une interdiction d'accès au siège

Pour quel motif?

Depuis le 29 novembre dernier, une note est affichée sur la porte du siège de la Fédération algérienne de handisport dans laquelle il est mentionné que les membres de l'ancien bureau, exclus suite au rapport de la commission d'inspection, sont interdits d'y accéder. Ces membres se demandent sur quelle forme réglementaire Meskouri, signataire de ladite note, s'est basé pour prendre ladite décision. Et il ne s'agit pas, dit-on encore, de la première, puisque Meskouri en a pris d'autres «qui ne rentrent pas dans le cadre de ses prérogatives», lui qui est chargé d'«assurer les affaires courantes».