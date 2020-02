La pire des préparations : surpris par une superbe reprise de volée du capitaine de Levante, Jose Luis Morales (79e), les Merengues ont concédé leur deuxième défaite de Liga cette saison à Valence, la première en championnat depuis le 0-1 encaissé le 19 octobre dernier à Majorque... et abordent leur semaine la plus décisive de la pire des façons. Ils repassent ainsi deuxièmes en Liga, à deux points derrière le FC Barcelone, et ont peut-être perdu leur attaquant belge Eden Hazard, très bon, mais sorti en boitant de la cheville droite à la 64e minute, remplacé par Vinicius... Tout ça à quelques jours de la réception de Manchester City, vainqueur 1-0 à Leicester samedi en championnat d’Angleterre, pour leur 8e de finale aller de Ligue des Champions (mercredi), et à une semaine du clasico retour de Liga contre le FC Barcelone - large vainqueur d’Eibar samedi en Liga (5-0) grâce à un quadruplé de Messi - dimanche 1er mars au Santiago-Bernabeu. Spécialiste des opérations sauvetage, Zizou est donc encore appelé à la rescousse pour éteindre le départ de feu à la « Maison blanche », après ce revers inattendu chez Levante, leur deuxième match de rang sans succès. Et ce sont toutes les convictions du Real qui s’effondrent avec cette défaite : Zizou, qui a bâti tous ses triomphes sur une défense infranchissable, voit le rideau de la « Maison blanche », encore le meilleur de Liga (avec l’Atletico, 17 buts encaissés chacun), tomber en lambeaux petit à petit, avec sept buts encaissés lors des quatre derniers matchs. La semaine dernière déjà, la défense du Real montrait des signes de fatigue, mais le penalty marqué par le capitaine Sergio Ramos avait estompé la prestation terne de Varane à ses côtés.

Mais samedi soir, plus encore que lors du dernier match à domicile, la défense des Madrilènes a posé question, notamment sur l’action du but, avec un placement douteux. Des questions en pagaille, auxquelles Zidane devra vite apporter des réponses, sous peine de voir l’incendie grandir... en attendant le diagnostic final de la rechute possible de la blessure à la cheville droite de Hazard. A l’exact opposé du Real, l’éternel rival barcelonais a réussi son week-end: après quatre matchs et 388 minutes sans marquer, et une semaine agitée avec le scandale extra-sportif qui a secoué le club, le sextuple Ballon d’or Lionel Messi a relancé le FC Barcelone grâce à un quadruplé (14e, 37e, 40e, 87e), son 5e en Liga, réalisé presque exclusivement sur des exploits individuels.

Avec de telles surprises, la course en tête de Liga risque donc de continuer longtemps, bien après le clasico de dimanche prochain, qui devrait déjà donner une tendance, après le 0-0 de l’aller en décembre.

Juventus

Ronaldo rentre dans l'histoire de la Serie A Ronaldo marche sur l'eau ou plutôt sur la Serie A depuis début 2020. Malgré la difficulté de marquer en Italie selon lui, la star portugaise poursuit sa domination terrible sur le championnat. Face à la SPAL (2-1), qui ouvre le score ? Le CR7, bien entendu. Avec cette nouvelle réalisation, l'attaquant turinois égale une performance de deux légendes du Calcio. Seuls, deux joueurs l'avaient fait (Batistuta et Quagliarella). Ronaldo a trouvé la faille onze fois d'affilée. Chacune des dernières écuries face à la Vieille Dame a vu le nom de l'ancien buteur du Real Madrid être scandé par le speaker du stade. Un an et demi après son arrivée, Ronaldo a mis toute la Botte à ses pieds. S'il transforme encore la mise face à l'Inter Milan, ce serait unrecord.

Série A

Report de trois matchs à cause du coronavirus Les autorités italiennes ont décidé de repousser à une date ultérieure trois matchs du championnat de Serie A prévus hier, après la découverte de deux foyers de l’épidémie de nouveau coronavirus dans le nord du pays.

Les rencontres Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo et Vérone-Cagliari n’ont pas eu lieu, car elles font partie des évènements sportifs que le gouvernement a suspendu pour éviter une propagation ultérieure de la maladie, qui a déjà touché plus de 80 personnes sur le sol italien, dont 76 nouveaux cas ces derniers jours.

Borussia Dortmund

Håland, toujours plus fort

Quatre jours après son doublé contre le Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue des Champions, Erling Braut Håland (19 ans) a encore fait parler la poudre ce samedi, en Bundesliga cette fois contre le Werder Brême (2-0). L’attaquant norvégien a inscrit son 9e but en cinq matchs de championnat, le 12e en 8 matchs toutes compétitions confondues, soit un but toutes les 44 minutes avec le club allemand. Des statistiques affolantes, et ce n’est pas tout. En 2019-2020, l’ancien de Salzbourg a déjà passé la barre des 40 réalisations inscrites. Pour cela, la pépite du BvB n’a eu besoin que de 30 rencontres. Une insolente réussite !

PSG

Tuchel maintient le contact avec le Bayern

Comme Le 10 Sport l’a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà contacté Massimiliano Allegri, libre depuis la fin de son aventure à la Juventus. Il faut dire que le Brésilien aime travailler avec des entraîneurs qu’il a lui-même choisis, ce qui n’est pas le cas de Thomas Tuchel arrivé un an avant le retour de Leonardo au poste de directeur sportif. Et le technicien allemand semble avoir conscience de la situation. En effet, selon les informations de L’Equipe, Thomas Tuchel maintient le contact avec le Bayern Munich qui suit l’entraîneur du PSG depuis plusieurs années. Le technicien allemand souhaite ainsi conserver une porte de sortie prestigieuse dans le cas où Leonardo décidait de changer ses plans sur le banc du club de la capitale.

FC Barcelone

L'entrée de Braithwaite régale Twitter

Une première apparition très encourageante ! Lancée à la 72e minute, à la place d'Antoine Griezmann contre Eibar (5-0) ce samedi en Liga, la dernière recrue du FC Barcelone Martin Braithwaite (28 ans) a envoyé un signal très positif. Décomplexé et disponible pour ses partenaires, l'ancien attaquant de Leganés a démontré une belle technique, et s'est même montré décisif, avec une passe décisive pour Lionel Messi. Sa prestation a impressionné les réseaux sociaux, avec des fans déjà très inspirés.

Inter Milan

Les Nerazzurri rêvent toujours de Griezmann

Une saison et puis s’en va ? Recruté cet été pour la modique somme de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann pourrait déjà plier bagage. Ces derniers jours, son nom a en effet été lié au gros dossier Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone l’été prochain. Afin de faire plier l’Inter, les Blaugrana souhaiteraient en effet insérer un ou plusieurs joueurs dans la transaction et le nom de Griezmann aurait été évoqué. Tuttosport fait un nouveau point sur le dossier Lautaro Martinez et explique qu’Antoine Griezmann serait bel et bien concerné. Le champion du monde du FC Barcelone serait le grand rêve de l’Inter pour remplacer El Toro, même si son salaire reste actuellement trop important. Le quotidien italien laisse d’ailleurs entendre que Griezmann pourrait être inséré dans l’échange avec l’attaquant argentin, mais pourrait également être l’objet d’une opération indépendante.