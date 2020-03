Le Real Madrid sera resté en tête de la Liga une semaine. En difficulté dans le jeu, les Merengue ont concédé une nouvelle défaite dimanche soir sur la pelouse du Betis Séville et vu le Barça reprendre par conséquent la première place. Si Vinicius était le premier à se mettre en action (17e), ce sont les Sévillans qui prenaient le contrôle de la rencontre en première période mais sans se montrer réalistes dans un premier temps. Barta manquait sa tête à quelques mètres du but (29e), tandis que la très belle demi-volée en pleine course de Nabil Fekir était parfaitement repoussée par Thibaut Courtois (37e). Mais à force de tenter, les locaux finissaient par ouvrir le score d’une très belle frappe de Sidnei dans la lucarne du gardien belge après une action légèrement confuse dans la surface madrilène (40e). Mais alors qu’il montrait les plus grandes difficultés à se projeter dans le camp adverse, le Real revenait avant la pause sur un penalty obtenu par Marcelo et transformé par Karim Benzema, qui restait sur six matches sans scorer en championnat (45e+1). La physionomie du match ne changeait guère après la pause et chaque équipe se procurait une grosse occasion. Joaquin se montrait trop altruiste après avoir éliminé Courtois (55e) et Ferland Mendy, entré en jeu quelques minutes auparavant, trouvait la transversale sur une frappe lointaine (71e). Mais alors qu’il poussait pour l’emporter, le Bétis trouvait finalement une deuxième fois la faille par Cristian Tello après une passe ratée dans l’axe de Benzema (82e). Avec une seule victoire sur les quatre dernière journées, les hommes de Zinédine Zidane connaissent une période compliquée.

PSG : Tuchel joue sa tête contre Dortmund

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, l’entraîneur Thomas Tuchel se retrouve logiquement sous pression avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund demain. Après le revers concédé à l’aller (1-2), le technicien allemand doit trouver les solutions pour renverser cette situation afin de continuer son aventure à la tête du club de la capitale. En effet, hier, le quotidien L’Equipe a confirmé que Tuchel perdra son poste en fin de saison dans l’hypothèse d’une élimination dès les 8es de la C1, et cela peu importe les résultats dans les autres compétitions. Après l’échec l’an dernier à ce stade de la compétition face à Manchester United (2-0, 1-3), l’ancien coach du BvB avait déjà perdu beaucoup de crédit auprès de ses dirigeants et une nouvelle contre-performance européenne scellerait son avenir à Paris. Fragilisé par ses choix perdants de la première manche avec notamment son systèmeen 3-4-3, Tuchel n’aura donc pas le droit à l’erreur.

Manchester United : Martial, une première depuis Ronaldo

Déjà buteur à l’aller, Anthony Martial (24 ans, 23 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) a remis ça contre Manchester City (2-0) dimanche dernier en Premier League. L’attaquant français de Manchester United devient ainsi le premier joueur, depuis Cristiano Ronaldo, en 2006-2007, à marquer à domicile et à l’extérieur dans le derby au cours d’une même saison. Autre statistique: Martial est seulement le deuxième joueur de Manchester United à marquer lors de trois titularisations successives contre City en championnat, derrière Eric Cantona (5 entre 1993 et 1996).

FC Barcelone : Manque d’argent pour Neymar ?

Le FC Barcelone va devoir rassurer tout le monde lors du prochain marché des transferts et notamment Leo Messi qui se pose des questions sur la suite de sa carrière. Pour calmer les esprits, les Catalans pourraient être contraints de se lancer sur le transfert de Neymar. Mais l’attaquant brésilien pourrait coûter très cher puisqu’on parle d’un transfert de 180 millions d’euros avec un salaire qui pourrait dépasser les 30 millions d’euros par an. En l’état, on peut se demander si le Barça a les moyens de faire une telle dépense en respectant le fair-play financier.

Naples : Koulibaly disponible pour 80 millions d’euros

A Naples depuis 2014, Kalidou Koulibaly (28 ans, 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison) souhaite voir autre chose. Le défenseur central a l’intention de quitter le club italien l’été prochain pour débuter un nouveau challenge. Mais quel prix faudra-t-il débourser pour s’offrir le roc sénégalais ? Ces dernières semaines, un montant de 100 millions d’euros était évoqué. Selon le journal local Il Mattino, l’ancien Messinpourrait partir pourun prix inférieur.

Les dirigeants napolitains se seraient mis d’accord avec le joueur pour accepter des discussionsà partir de 80 millions d’euros. Cela reste tout de même une grosse sommeà dépenser pourles courtisans de Koulibaly, dont font partie le PSG, Manchester United et Manchester City, notamment.

FIFA : Des suspicions autour d’Infantino

Le Suisse, à la tête de la FIFA depuis 2016, est le sujet d’un article du journal Le Monde, dimanche. Le quotidien français révèle que l’Autorité de surveillance du parquet suisse soupçonne Gianni Infantino d’avoir reçu en 2015 des informations sur la FIFA, de la part d’un procureur général suisse, Rinaldo Arnold. Avant son élection à la tête de la FIFA, le Suisse tentait de savoir s’il était cité dans des affaires entourant la Fédération internationale de football. Il aurait sollicité son ami Rinaldo Arnold, lequel aurait pris des renseignements auprès du procureur général, Michael Lauber. En échange, Gianni Infantino aurait fait profiter son ami de quelques avantages, comme une invitation à un match de foootball à Wembley, en Angleterre, par exemple.

Manchester City : Agüero sur le départ ?

Les supporters de Manchester City n’imaginent pas leur équipe sans Sergio Agüero (31 ans). Pourtant, l’international argentin arrive en fin de contrat en juin 2021 et une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour pour le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League. Et les supporters de l’actuel dauphin de Liverpool en championnat pourraient se préparer à l’éventualité de voir partir leur numéro 10, auteur de 23 réalisations en 29 rencontres cette saison, plus tôt que prévu. Selon les informations du Sun, El Kun pourrait quitter les Citizens dès cet été, si l’exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années venait à être confirmée par le TAS. Le serial buteur des Skyblues aimerait encore disputer la plus prestigieuse des compétitions, sachant qu’il approche de la fin de sa carrière. Le club mancunien pourrait alors se montrer compréhensif envers l’un des ses joueurs emblématiques et le libérer, précise le tabloïd anglais. Arrivé en provenance de l’Atletico de Madrid en 2011, Agüero a inscrit 180 buts en 260 matchs de Premier League.