Les messages de félicitations ont afflué suite à la brillante consécration de l'Algérie en coupe d'Afrique des nations. Dans un message adressé au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Ibrahim Ghali a affirmé que les Verts, en décrochant leur deuxième étoile, «ont signé une victoire historique et donné au monde une leçon de courage et de bravoure».

«Les poulains de Belmadi ont donné au monde une formidable leçon de patriotisme sincère et d'esprit de bravoure et de combativité qui a animé les Fennecs pour défendre l'Algérie et son peuple», a écrit le président de la RASD. Il a relevé, dans ce cadre, que «les joueurs, l'entraîneur et le staff technique ont montré dès le premier match des Verts une volonté et une détermination à remporter le deuxième titre.

Au fil de la compétition, l'équipe algérienne a procuré joie et bonheur et fait montre non seulement de talent, de professionnalisme et d'un esprit sportif remarquable mais a également donné au monde l'image de ce peuple algérien brave qui ne connaît ni capitulation ni hésitation». «Ce sont ces images et nobles valeurs pour lesquelles le peuple algérien a sacrifié un million et demi de ses enfants tombés en martyrs, qui inspirent le peuple sahraoui qui a suivi tous les matchs de l'Equipe nationale algérienne», a ajouté le président sahraoui.

Pour sa part, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf a exprimé «son immense joie pour cette grande réalisation accomplie par la sélection algérienne du football () après une prestation héroïque des joueurs de la sélection nationale qui ont procuré de la joie aux supporters algériens et aux amoureux du football dans le Monde arabe et toute l'Afrique. La famille olympique qui a suivi le parcours de l'Equipe nationale durant tout le tournoi est très heureuse de cette réalisation». De son côté, le président de l'APN, Slimane Chenine a écrit dans son message: «Une deuxième étoile, une deuxième coupe et une joie incommensurable.

Je vous félicite pour cette réalisation footballistique tant attendue par le peuple algérien et pour votre exceptionnelle prestation qui a honoré le football et le sport algériens.

Je saisis également cette heureuse occasion pour vous souhaiter davantage de succès et de sacres, car vous avez été à la hauteur des attentes de tous les Algériens qui ont placé leur confiance en vous, afin de remporter ce deuxième titre.» «Vous avez réveillé, en nos enfants et jeunes, l'amour de la patrie et de l'emblème national, ainsi que l'esprit de sacrifice et d'endurance.

Le titre que vous avez remporté a été le fruit de travail sérieux et dévoué et de grands efforts consentis pour atteindre cet objectif. C'est ainsi que se réalisent les rêves, quelle qu'en soit leur difficulté.

Nous prions, Dieu Le Tout-Puissant, que cette réalisation footballistique puisse être un bon présage pour notre pays, son avenir et son peuple», a-t-il ajouté.