« Je veux devenir le meilleur au monde et gagner autant de titres que possible avec cette équipe », avait récemment indiqué Gianluigi Donnarumma, affichant donc ses ambitions de gagner de nombreux trophées à l’avenir avec le Milan AC, même si son contrat actuel court jusqu’en juin prochain. En clair, le gardien italien laissait entendre qu’il était tout à fait disposé à prolonger avec le club rossonero dans les mois à venir, et ce malgré le vif intérêt que lui porterait le PSG, et notamment Leonardo qui le connaît très bien. Mais le Milan AC a également pris position pour l’avenir de Donnarumma… Stefano Pioli, l’entraîneur de Milan AC, a été interrogé, lundi, par La Rai, passant en revue ses différents cadres qui ne possèdent plus qu’une année de contrat comme Zlatan Ibrahimovic et Donnarumma notamment. Et le discours est clair de la part du technicien italien : « Je crois que le club et Maldini et Gazidis connaissent l’importance des joueurs dont les contrats vont expirer, et je sais qu’ils travaillent pour essayer de corriger la situation. Donnarumma, Calhanoglu et Zlatan sont des joueurs très importants, et nous allons essayer d’avancer ensemble. »