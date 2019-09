La Ligue de football professionnel (LFP) a informé l’ensemble des clubs des Ligues 1 et 2 que les journées, initialement arrêtées, ainsi que les horaires fixés des rencontres du championnat ne peuvent faire l’objet de modifications. « A cet effet, les clubs sont dans l’obligation de respecter scrupuleusement la programmation établie par la LFP et publiée sur son site www.lfp.dz et ce, pour nous éviter tout désagrément avant les rencontres », a indiqué l’instance présidée par Abdelkrim Medouar. Cette dernière ajoute qu’« il reste entendu que les horaires fixés sont susceptibles d’être modifiés par la LFP seulement en cas de force majeure »ou encore à la demande de l’Entreprise de la télévision publique en raison de la retransmission télévisuelle des rencontres.