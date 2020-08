Les Jeux mondiaux handisport pour malvoyants (hommes et dames) auront lieu en 2023 à Birmingham en Angleterre, a annoncé, mardi la Fédération internationale des sports pour aveugles (IBSA) sur son site officiel. « Les Jeux mondiaux, prévus du 18 au 27 août 2023, se tiendront à l’université de Birmingham, dans la région d’Edgbaston et dans la région au sens large », a indiqué l’IBSA. Les Jeux mondiaux, le plus grand événement international de haut niveau pour les malvoyants devraient présenter un total de 11 sports et plus de 1 000 concurrents provenant d’environ 70 pays dont l’Algérie, habituée à prendre part à ces joutes. Les Jeux de Birmingham 2023, qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Paris-2024, pour certaines disciplines, devraient présenter le tir à l’arc, la dynamophilie, le judo, le goalball, le football, les échecs, le bowling à 10 quilles, le tir, le cricket et le showdown. Les derniers Jeux mondiaux IBSA ont eu lieu à Séoul, en Corée du Sud, en 2015. Une version plus petite a été organisée pour le judo et le goalball - faisant office de qualifications pour Tokyo 2020 - à Fort Wayne, Etats-Unis, en 2019.