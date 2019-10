Annoncé depuis plusieur semaines, les perspectives du match amical devant opposer l’Algérie à la France se précisent de plus en plus. A en croire le Journal du Dimanche, une rencontre est prévue aujourd’hui entre le directeur de cabinet du président de la Fédération française de football, Kenny Jean-Marie, et le président de l’instance dirigeante du foot algérien, Kheïreddine Zetchi.

La rencontre se tiendra à Lille à l’occasion du match amical Algérie-Colombie. Jeudi dernier, France Info indiquait que la Fédération algérienne a proposé une date dans la première quinzaine d’octobre 2020 ainsi que le stade olympique d’Oran pour accueillir la rencontre. Le Journal du Dimanche indique, par ailleurs que Noël Le Graët, le patron de la FFF, est prêt à se rendre en Algérie pour faire progresser l’idée de cette rencontre. Noël Le Graët avait déjà évoqué le sujet il y a quelques jours. Il tient à tout prix à voir l’Algérie et la France s’affronter au cours d’un nouveau match amical,

15 ans après la rencontre France-Algérie qui s’est terminée en queue de poisson parce que marquée par des incidents déplorables.

« Les deux présidents de fédération le désirent. Mais il faut l’accord de l’État algérien. C’est invraisemblable qu’on ne puisse pas organiser des matchs contre l’Algérie de façon régulière, connaissant nos liens historiques. C’est le seul pays au monde avec qui on ne peut pas faire ça. On joue contre le Maroc ou la Tunisie et ça fait longtemps qu’on rencontre l’Allemagne avec beaucoup de plaisir. Pour moi, dès qu’il y a une ouverture, on doit y aller ! », avait dit Le Graët dans des propos relayés par Foot01. Pour sa part, le défenseur de l’Equipe de France et du Real Madrid, Raphaël Varane, s’est dit favorable à l’organisation de cette rencontre : « Le président (de la FFF, NDLR) est pour. Si on a à jouer ce genre de match, ce sera avec plaisir. » En attendant cette affiche tant attendue, la France affrontera la Côte d’Ivoire à Lens en novembre.