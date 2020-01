En fin de contrat en juin, Christian Eriksen pourrait quitter Tottenham dès cet hiver. Et visiblement, c’est l’Inter Milan qui tient la corde dans ce dossier ! Le média danois Ekstra Bladet assure que les Nerazzurri sont proches de boucler le transfert du Spur pour un montant de 20 millions d’euros. L’entraîneur milanais Antonio Conte avait fait d’Arturo Vidal sa priorité cet hiver, mais le FC Barcelone a l’intention de retenir le Chilien. L’Inter a donc accéléré pour Eriksen afin de renforcer son milieu de terrain et devancer la concurrence sur cette piste. Pour rappel, le Real Madrid, Manchester United et le PSG sont intéressés par l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Paris aurait même déjà proposé un contrat au Danois, mais uniquement en vue d’une arrivée libre l’été prochain.