L’Inter Milan a officialisé vendredi soir le recrutement d’Ashley Young, le défenseur anglais de Manchester United. Après 17 années passées en Angleterre et huit saisons et demie à Manchester United, il va tenter sa chance en Italie. Le footballeur de 34 ans débarque chez les Nerazzurri sous la forme d’un contrat de six mois, assorti d’une année supplémentaire en option. Le transfert est estimé à 1,5 million d’euros. Apparu à 18 reprises avec Manchester United cette saison, le natif de Stevenage vient apporter son expérience à la formation italienne entraînée par Antonio Conte, deuxième de Serie A à deux points de la Juventus Turin.