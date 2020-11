La liste officielle de l'effectif du WA Tlemcen publiée sur le site de la Ligue de football professionnel comporte jusque-là seulement 17 joueurs, tous de la saison passée, vu que les nouvelles recrues ne sont toujours pas qualifiées, a-t-on constaté. Cette situation commence à inquiéter au plus haut point l'entraîneur Aziz Abbès, a indiqué ce dernier à l'APS, estimant qu'il était temps pour la direction du club de se pencher sur le dossier des nouvelles recrues, au nombre d'une dizaine, qui n'ont toujours pas obtenu leurs licences respectives. À l'approche du coup d'envoi du championnat, prévu pour le 28 du mois courant, Aziz Abbès, qui enchaîne sa deuxième saison de suite aux commandes techniques de la formation des Zianides, dit «nourrir des soucis quant à la qualification des nouveaux joueurs avant l'entame du championnat». «J'ai reçu des assurances de la part de la direction du club pour la qualification de nos nouveaux joueurs dans les meilleurs délais. Nous continuons donc à travailler avec l'espoir de bénéficier des services des nouveaux dès la première journée», a expliqué le coach natif de Bordj Bou Arréridj. Le WAT retrouve l'élite après sept années passées entre le deuxième et le troisième palier. Le voeu de la direction du club de voir ce dernier éviter de retourner au purgatoire qui l'a poussé à opérer un remue-ménage au sein de son effectif. Cependant, il appartient aux dirigeants du Widad de trouver l'argent nécessaire pour payer les dettes du club envers d'anciens joueurs pour lever l'interdiction de recrutement, dont fait l'objet leur équipe, des dettes qu'ils jugent «pas insurmontables». Cela se passe au moment où l'entraîneur Aziz Abbès se plaint aussi du retard accusé par la direction dans la régularisation de sa situation financière et celle de ses joueurs, indiquant que tout ce beau monde «n'a pas été payé depuis mars dernier». Au WAT, l'on table sur une prochaine rentrée d'argent estimée à 50 millions de dinars représentant une subvention allouée par les autorités locales ainsi que la première tranche du nouveau sponsor du club l'Entreprise nationale de géophysique - ENAGEO (filiale de Sonatrach). En revanche, la direction du WAT a réussi à se faire délivrer la licence du club professionnel, après avoir répondu au cahier des charges de la direction de contrôle et de gestion des finances.