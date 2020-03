La direction de l'ASM Oran trouve encore des difficultés pour qualifier ses trois joueurs recrutés lors du mercato hivernal, mettant dans l'embarras son staff technique qui dit voir ses plans chamboulés. Les trois joueurs (Farhi, Aïssa et Mohamedi) s'entraînent régulièrement avec leur nouvelle formation, sauf qu'ils n'ont pour le moment pas encore été qualifiés pour prendre part aux matchs officiels de leur nouvelle équipe. Cette situation a irrité au plus haut point Salem Laoufi, surtout que le championnat amorce son dernier virage. «Raison pour laquelle je presse quotidiennement les dirigeants pour régler le cas des trois nouvelles recrues», a-t-il indiqué. Mais au train où vont les choses, la direction asémite risque de se montrer impuissante à répondre positivement à la doléance de s on coach en raison des contraintes financières auxquelles elle fait face.