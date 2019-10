Le club « académique » du Paradou AC ne cesse de « surprendre » au sein du football algérien, après avoir montré sur les terrains les capacités intrinsèques de ses joueurs en les voyant porter les couleurs des plus prestigieux clubs européens. La formation n’est pas une simple formalité pour les responsables de cette équipe qui, contrairement au CR Belouizdad qui a déçu tout un chacun, le Paradou s’est brillamment sorti du piège des Tunisiens du CS de Sfax cintre qui, elle, avait disputé avant-hier, son match retour décisif des 16es de finale de la coupe de la confédération africaine de football (CAF). Ainsi et pour sa première participation à une compétition continentale, les joueurs du coach portugais Francisco Chalo ont validé leur billet pour les 16es de finale bis, en faisant match nul, dimanche à Tunis, devant les Tunisiens du Club Sportif de Sfax qu’ils ont tenu en échec (0 à 0). Encore faut-il rappeler qu’au match aller, le Paradou AC avait dominé son homologue tunisien lors du match aller sur le score de 3-1. Bon nombre d’observateurs avaient alors estimé que ce but inscrit en déplacement par les Tunisiens pouvait faire la différence au match retour. Mais c’était sans compter sur la fougue et surtout la détermination des jeunes « académiciens » du Paradou. Comme attendu, la première mi-temps a été dominée par les Tunisiens qui voulaient coûte que coûte remonter le score de 3-1. Chouat et Ouslati ont raté des occasions nettes de marquer durant ce premier half, devant une bonne défense paciste. Les joueurs de Chalo appliquent bien les consignes pour gérer le large score de l’aller au lieu d’ouvrir le jeu et laisser les espaces aux Tunisiens qu’ils reviennent au score. En seconde mi-temps, les joueurs de Chalo gardent le même rythme en se regroupant en défense pour empêcher les Sfaxiens de développer leur jeu, surtout devant la surface de réparation. Les joueurs du PAC ont si bien fermé le jeu que les Tunisiens n’ont pu trouver leurs marques et la dernière offensive tunisienne est venue de Djilassi qui frappe vers le cadre du gardien de but Moussaoui, battu, mais sa balle passe à côté de la cage. Ainsi, le Paradou a bien tenu au stade M’hiri de Sfax pour arracher sa qualification aux 16es de finales bis de cette coupe de la CAF. Enfin, il est à noter que le tirage au sort, aussi bien de la phase de poules de la Ligue des champions que des 16es de finale « bis » de la coupe de la Confédération aura lieu le mercredi 9 octobre au Caire (19h00 locales, 18h00, heure algérienne).