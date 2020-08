L'avenir de Luis Suarez (33 ans) au FC Barcelone semble scellé. Comme annoncé par la radio catalane RAC1, lundi dernier, le nouvel entraîneur barcelonais Ronald Koeman a appelé l'attaquant uruguayen pour lui confirmer qu'il ne comptait pas sur lui. Une rupture de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021, est même évoquée. Si l'information se confirme, Suarez sera donc libre de s'engager avec le club de son choix cet été. Jusqu'à présent, une seule piste était évoquée. L'Ajax Amsterdam, un club dont il a porté les couleurs entre 2007 et 2011, s'active en effet depuis plusieurs jours pour préparer une offre. Mais la formation néerlandaise risque d'avoir de la concurrence. Ces dernières heures, un intérêt du Paris Saint-Germain est annoncé par la presse catalane.

Le quotidien Sport affirme que l'avant-centre barcelonais est désormais dans le viseur de Paris, où Neymar verrait d'un bon oeil l'arrivée de son ancien coéquipier. Le recrutement d'un attaquant n'est pas la priorité de Leonardo, mais le directeur sportif parisien ne s'interdit pas de bouger si une belle occasion se présente. S'il était libéré de sa dernière année de contrat, «El Pistolero» représenterait une recrue intéressante et à moindre coût pour le PSG, qui a perdu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting à ce poste cet été. Jugé vieillissant par Koeman, qui souhaite renouveler l'effectif, Suarez sort d'une saison 2019-2020 à 21 buts et 12 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. S'il n'a plus ses jambes de 20 ans, le natif de Salto est donc encore loin d'être cramé.