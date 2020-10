Après le directeur technique, Kamel Abdeslam, qui a exprimé son satisfecit quant au rendement des joueurs lors des stages de préparation effectués à Béjaïa et à Mostaganem, c'est au tour de l'entraîneur franco-tunisien, Yamen Zelfani de dire tout le bien qu'il pense des joueurs et de la préparation de son équipe en vue de la prochaine reprise. C'est, en effet, sur la page officielle du club dans Facebook que le premier responsable technique est revenu longuement sur le dernier stage ainsi que les perspectives futures. Il a estimé, d'emblée, que son effectif et le staff technique ont bien bossé. Le coach dira ainsi que selon lui, le stage a été très bénéfique pour l'équipe. «On a doublé la charge de travail, notamment pour certains joueurs comme Derragi, Benabdi, Aguieb, Kadour Cherif, Daibeche. On a joué trois matchs amicaux. Dans l'ensemble, on n'a pas perdu de temps. Sincèrement je suis satisfait du travail accompli. Nous avons encore du temps devant nous pour peaufiner la préparation et permettre à chacun des joueurs d'être prêt le jour «J», a-t-il lancé. Zelfani a également abordé les rencontres jouées lors des stages: «Maintenant, pour ce qui est des matches amicaux joués, c'était pour nous une occasion de voir tous les joueurs. Ce sont de bons tests qui nous ont permis de nous faire une petite idée sur chacun des éléments. Chacun a eu un temps de jeu. Lors de ces trois matchs on a opté bien évidemment pour trois variantes avec un amalgame entre anciens et nouveaux. La mayonnaise commence à prendre. Il y a eu beaucoup de satisfactions, y compris chez les nouvelles recrues, à l'image de Fellahi, qui a montré de belles choses. Haddouche aussi était bon et les autres aussi n'étaient pas mauvais. Je pense que le travail physique qui a été réalisé durant les trois stages a pesé un peu sur les jambes, mais les joueurs ont répondu présents. Contre l'ASSN, on a fait un bon match. Contre le NC Magra, les joueurs ont fait une grosse deuxième mi-temps et face à l'O Médéa, on a fait un match plein. Je dirai que l'objectif visé pour ces premiers matchs amicaux a été atteint. Le résultat technique c'était secondaire.» Toutefois, malgré quelques petits bémols, Zelfani pense que le plus important était de voir à l'oeuvre tous les joueurs et chacun a eu sa chance. «On sera engagé sur plusieurs fronts cette saison, notamment la coupe de la CAF. Donc, on a besoin de tout le monde. Tous les joueurs doivent être prêts pour la compétition», a-t-il expliqué. Très confiant pour la saison prochaine, l'entraîneur de la JSK estime avoir sous sa coupe un bon effectif avec une concurrence dans tous les compartiments. «Les places seront chères», déclarera-t-il à l'adresse des joueurs qui devront cravacher pour se faire une place. Zelfani pense ainsi qu'avec le retour de Tubal, Boulahia et Juma, le compartiment offensif sera encore plus costaud. «En défense aussi, avec les joueurs en place et le retour de Tizi Bouali, ce sera du solide. Le milieu de terrain est aussi bien garni. Avec le potentiel en place et la volonté qui anime chacun des joueurs les places seront vraiment chères», conclu le coach.